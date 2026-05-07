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07 may 2026 Actualizado 18:43

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Falleció en Cali Jaime Aparicio, gloria de atletismo colombiano.

Logró la primera medalla de oro en vallas, en Juegos Panamericanos.

Darío Gómez Perlaza@dargope

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El atleta, especialista en competencias de vallas, Jaime Aparicio Rodewaldt, falleció a los 96 años, después de una carrera dedicada al deporte y a lograr medallas para Colombia.

Había nacido en Lima, Perú, un 17 de agosto de 1929 y adquirió la nacionalidad colombiana donde vivió la mayor parte de su vida personal y deportiva.

Aparicio alcanzó la primera medalla de oro en unos juegos panamericanos de Buenos Aires en 1951.

Participó en los juegos bolivarianos en 1947 y 1948, donde ganó en los 400 metros con vallas y obtuvo la plata en la prueba de 400 metros, respectivamente.

Jaime Aparicio, asistió a los juegos olímpicos de verano de 1948 y 1956 e integró la delegación colombiana en los juegos olímpicos de Londres, donde fue eliminado en las rondas preliminares.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder Garcés, lamentó con profunda tristeza el fallecimiento de Jaime Aparicio y destacó que fue una de las figuras más grandes en la historia del deporte colombiano y que gracias a él, Cali logró consolidarse como capital deportiva de América.

Darío Gómez Perlaza

Darío Gómez Perlaza

Soy periodista de Caracol Radio en Cali, Colombia, hace 33 años. Cumplo funciones como jefe del servicio...

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