Falleció en Cali Jaime Aparicio, gloria de atletismo colombiano.

El atleta, especialista en competencias de vallas, Jaime Aparicio Rodewaldt, falleció a los 96 años, después de una carrera dedicada al deporte y a lograr medallas para Colombia.

Había nacido en Lima, Perú, un 17 de agosto de 1929 y adquirió la nacionalidad colombiana donde vivió la mayor parte de su vida personal y deportiva.

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Aparicio alcanzó la primera medalla de oro en unos juegos panamericanos de Buenos Aires en 1951.

Participó en los juegos bolivarianos en 1947 y 1948, donde ganó en los 400 metros con vallas y obtuvo la plata en la prueba de 400 metros, respectivamente.

Jaime Aparicio, asistió a los juegos olímpicos de verano de 1948 y 1956 e integró la delegación colombiana en los juegos olímpicos de Londres, donde fue eliminado en las rondas preliminares.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder Garcés, lamentó con profunda tristeza el fallecimiento de Jaime Aparicio y destacó que fue una de las figuras más grandes en la historia del deporte colombiano y que gracias a él, Cali logró consolidarse como capital deportiva de América.