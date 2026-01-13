Diego El Cigala llega a Colombia celebrando el aniversario de Lágrimas Negras con una gira nacional

El reconocido cantaor español Diego El Cigala, una de las voces más influyentes del flamenco contemporáneo, confirma su regreso a Colombia en mayo de 2026 con una gira especial que celebra el aniversario de Lágrimas Negras, el álbum que transformó la música en español al unir flamenco, bolero, son cubano y jazz latino en una misma propuesta artística.

Publicado originalmente en 2003 y grabado junto al legendario pianista cubano Bebo Valdés, Lágrimas Negras es considerado una obra fundamental del mestizaje musical iberoamericano. Más de dos décadas después de su lanzamiento, el proyecto mantiene plena vigencia y continúa siendo celebrado por la crítica internacional, con presentaciones recientes en escenarios europeos que han sido recibidas con ovaciones y lleno total.

La gira de aniversario tendrá cuatro presentaciones en Colombia, recorriendo distintas regiones del país. El tour iniciará en Barranquilla, el jueves 7 de mayo, con boletería disponible en Ticketshows; continuará en Cali, el sábado 9 de mayo, con entradas a la venta en Qr Boletos; seguirá en Bucaramanga, el miércoles 13 de mayo, con boletería en Tickets G&P; y finalizará en Bogotá, el viernes 15 de mayo, con entradas disponibles a través de Tu Boleta.

En escena, Diego El Cigala presenta un repertorio centrado en las canciones que dieron vida a Lágrimas Negras, acompañado por una banda de primer nivel. Su voz profunda y expresiva guía un recorrido musical cargado de emoción, elegancia y raíz, reafirmando la vigencia de un espectáculo que celebra una obra esencial de la música en español.