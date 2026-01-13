Declarada calamidad pública en Santa Marta ante riesgo de desabastecimiento de agua

Santa Marta

Ante la inminente temporada de menos lluvias y el riesgo de desabastecimiento de agua e incendios de cobertura vegetal durante el primer trimestre del año, se declaró la calamidad pública como medida preventiva para fortalecer la capacidad de respuesta de la administración distrital frente a este fenómeno climático.

Puede leer: Sector turístico de El Rodadero, en Santa Marta, en alerta por rebosamiento de aguas negras

La decisión se adoptó durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de 2026, en la que se evaluaron los escenarios de riesgo asociados a la sequía, la disminución de caudales en las fuentes de captación y el aumento de incendios de cobertura vegetal.

En este contexto, se establecieron dos acciones prioritarias: la aceleración del plan de contingencia que construye la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar E.S.P., con el acompañamiento del distrito y las demás entidades; y el fortalecimiento del trabajo preventivo del Cuerpo de Bomberos frente a los incendios forestales, teniendo en cuenta las condiciones de alta sequía y fuertes vientos.

Le puede interesar: Conductores denuncian retenes ilegales y extorsiones en la vía Barranquilla–Santa Marta

El secretario de Gobierno, Camilo George Díaz, explicó que la declaratoria de calamidad pública permitirá contar con herramientas excepcionales para implementar planes de contingencia más efectivos, facilitar y agilizar los procesos de contratación y articular de mejor manera las acciones preventivas y reactivas necesarias para atender oportunamente a las comunidades, especialmente mediante el suministro de agua con carrotanques ante un posible desabastecimiento mayor.