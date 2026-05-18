Puente festivo dejó 32 capturados y más de 210 kilos de droga incautados en el Huila

Neiva

La Policía Nacional entregó un balance positivo de seguridad durante el puente festivo en el Huila, donde fueron capturadas 32 personas en diferentes operativos desarrollados en el marco de la estrategia “Huila Más Seguro”. De los detenidos, 26 fueron sorprendidos en flagrancia y seis más eran requeridos mediante orden judicial.

Entre los resultados más relevantes se encuentran las capturas de cinco personas por homicidio y de otros cinco hombres armados en municipios como Pitalito, Isnos y Garzón. Según las autoridades, estas personas pretendían ejecutar acciones delictivas que fueron frustradas gracias a la reacción oportuna de las unidades policiales.

En Pitalito también fue capturado un hombre señalado de realizar estafas mediante transferencias electrónicas fraudulentas por cerca de dos millones de pesos. Además, en medio de diligencias de allanamiento fue detenido alias “Changaleto”, a quien le hallaron 11 kilogramos de marihuana y tres armas de fuego.

La ofensiva contra el microtráfico permitió sacar de circulación más de 210 kilogramos de marihuana y cocaína, evitando la distribución de más de 500 mil dosis en el departamento. Las autoridades también recuperaron cinco motocicletas hurtadas, impusieron 175 comparendos por alteración de la convivencia y reportaron movilidad segura en las vías huilenses, por donde transitaron más de 78 mil vehículos sin accidentes graves.