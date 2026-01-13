Condenan a 13 años de prisión a hombre que abusó sexualmente de una menor en Putumayo

Un juez penal del circuito con función de conocimiento condenó a 13 años de prisión a Nixon Emil Botina Rodríguez, por el abuso sexual de una menor de edad. Los hechos ocurrieron en el barrio Villa Caimarón de Mocoa (Putumayo).

Durante la etapa de juicio oral, la Fiscalía General de la Nación logró demostrar que el 22 de octubre de 2015, “Botina Rodríguez aprovechó que era vecino de la víctima de 11 años y la amordazó hasta llevarla a una habitación, donde la sometió a vejámenes sexuales. Estas conductas ocurrieron en cuatro oportunidades”.

Igualmente, el ente acusador probó que Nixon Emil Botina Rodríguez “abordó a la niña cuando salía de realizar un trabajo del colegio y, tomándola a la fuerza, la condujo hasta una zona boscosa, donde la abusó sexualmente”.

Por estos hechos, fue declarado culpable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

El juez emitió una orden de captura en su contra, para que cumpla la pena en un centro carcelario.