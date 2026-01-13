Condenan a 33 años de prisión a comerciante que abusó de una niña de 11 años en Olaya Herrera

Un juez de conocimiento de Cartagena dictó una sentencia ejemplar de 33 años y 3 meses de prisión contra un hombre de 48 años, hallado responsable de abusar sexualmente de una menor de 11 años. Las pruebas presentadas por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) fueron determinantes para demostrar la culpabilidad del procesado.

El hoy condenado fue hallado responsable de los delitos de acto sexual violento y demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años, ambas conductas agravadas. Los hechos ocurrieron en mayo de 2015 en el barrio Olaya Herrera, donde el sentenciado administraba un local comercial cercano a la residencia de la víctima.

Según la investigación de la Fiscalía, el agresor aprovechó el momento en que la niña acudió a su establecimiento para comprar víveres. Bajo intimidación con un arma blanca, la sometió a actos de índole sexual. Además, el ente acusador demostró que el hombre perseguía constantemente a la menor, le ofrecía dinero y la amenazaba de muerte para evitar que denunciara lo sucedido.

Tras un proceso judicial que analizó los hechos ocurridos hace más de una década, la justicia ratificó la máxima sanción para este agresor, quien se encuentra capturado desde noviembre de 2015. Con esta decisión, se busca sentar un precedente sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el Distrito.