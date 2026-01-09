Judicializan a hombre señalado de abusar sexualmente de una menor de 16 años en Pamplona. / Foto: Fiscalía.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Heriberto Lozano Rincón, por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una menor de edad de 16 años que cumplía labores de empleada doméstica en su vivienda en Pamplona, Norte de Santander.

De acuerdo con la investigación, el imputado de 64 años, habría aprovechado su condición de empleador, y entre 2024 y 2025 la intimidó para someterla a vejámenes sexuales.

La evidencia física y elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía establecieron que el hombre, al parecer, ingresaba a la habitación de la víctima y la amenazaba con arma de fuego para agredirla sexualmente. Asimismo, la amedrentaba con atentar contra sus familiares si contaba lo sucedido.

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó los delitos de acceso carnal violento; acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procesado no aceptó cargos y por decisión judicial, fue privado de la libertad en centro carcelario, como medida preventiva.

Personal de la Policía Nacional materializó la orden de captura el pasado 7 de enero, durante diligencia de allanamiento y registro a una vivienda ubicada en la vereda La Lejía, del municipio de Pamplona. En el operativo le incautaron un arma de fuego y un celular.