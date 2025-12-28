Procuraduría revisa procesos por acoso sexual tras disturbios en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Medellín

La Procuraduría General de la Nación anunció que ejercerá el poder preferente para la atención y seguimiento prioritario de procesos disciplinarios por presunto acoso sexual en materia laboral en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en Medellín, tras los disturbios del pasado 9 de diciembre.

La decisión se da por el inicio de las investigaciones luego de que un grupo de encapuchados ingresó a la institución de educación superior y le prendió fuego a una oficina administrativa, aparentemente como protesta por casos de abuso sexual.

De acuerdo con el Ministerio Público, la medida se adopta en el marco de la Circular 06 de 2025, mediante la cual el procurador general dispuso ejercer el poder preferente para tramitar de forma prioritaria este caso y verificar posibles inconsistencias en el manejo de procesos disciplinarios relacionados con acoso sexual en la institución de educación superior pública.

En desarrollo de esta actuación, la Procuraduría solicitó información oficial al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el cual confirmó que actualmente se adelanta un proceso disciplinario en etapa de juzgamiento, que cumple con los lineamientos establecidos y sobre el cual ya se profirió un fallo de primera instancia.

La revisión del ente de control busca establecer si el trámite del proceso se ajustó a la normatividad vigente y si se adoptaron las medidas necesarias frente a las denuncias conocidas por la institución.

La Procuraduría reiteró que su intervención tiene como objetivo fortalecer el control disciplinario, garantizar que los casos de acoso sexual en el ámbito laboral sean tramitados con rigor y evitar posibles irregularidades, mientras avanzan de manera paralela las investigaciones penales y administrativas por los hechos de violencia registrados en la universidad.

¿Qué se sabe?

Las investigaciones preliminares señalan que el incendio ocurrido dentro del campus estaría relacionado con una protesta por un presunto caso de abuso sexual, denuncia que fue difundida a través de un panfleto que circuló entre la comunidad educativa durante los hechos.

En dicho documento se acusa a un directivo del sindicato ASINSERPOL y se señala a la administración universitaria de presuntamente ocultar información sensible relacionada con estudiantes. No obstante, estos señalamientos continúan bajo verificación por parte de las autoridades competentes.