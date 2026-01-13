Actualidad

Comenzaron a aceptar renuncias de funcionarios de la URF: al menos seis personas salen de la entidad

Caracol Radio conoció que existen dudas sobre la experiencia en regulación de algunos nuevos funcionarios.

Foto: Getty Images / URF

Caracol Radio conoció que comenzaron a aceptar renuncias de funcionarios de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), entidad que tenía como cabeza a Mónica Higuera y quien se retiró tras la orden del Ministerio de Hacienda de expedir decreto para traer billonarios recursos de pensiones al país.

Al menos seis personas salen de la entidad. Hay dudas sobre la experiencia en regulación de algunos nuevos funcionarios.

Noticia en desarrollo...

