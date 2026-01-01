Directora de la URF sale del cargo por desacuerdos en manejo de fondos pensionales en el exterior

ECONOMÍA

En los primeros días de diciembre se conoció que Mónica Higuera dejó su cargo como directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), en medio de fuertes desacuerdos con el Ministerio de Hacienda sobre el manejo de los fondos de pensiones invertidos en el exterior.

La salida se produjo luego de que la funcionaria se negara a respaldar una iniciativa del Gobierno que busca obligar a los fondos pensionales a repatriar cerca de $250 billones actualmente invertidos fuera del país.

A través de un mensaje de Año Nuevo en sus redes sociales, Higuera explicó las razones de su renuncia y aseguró que su decisión obedeció a criterios técnicos y de defensa de la institucionalidad.

“Me fui de la entidad porque no le serví a un ideal ni a un partido. Mi capacidad técnica estaba al servicio de cuidar y proteger el ahorro público y la estabilidad del sistema financiero”, señaló.

La exdirectora reveló que tenía lista su carta de renuncia desde el 21 de octubre, pero solo la presentó el 3 de diciembre, luego de ser citada al despacho del ministro de Hacienda, Germán Ávila, por no cumplir una instrucción que, según afirmó, consideraba inviable.

“No somos directivos para obedecer sin opinar; también nos corresponde jugarnos la piel por algo superior: el bienestar del sistema financiero y su estabilidad”, afirmó la exfuncionaria.

¿Cuál es el proyecto de decreto de la discordia?

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno Nacional estudia un proyecto de decreto para repatriar los recursos que los fondos de pensiones mantienen en inversiones extranjeras.

La medida la anunció en medio del estado de emergencia económica por el deficit fiscal que atraviesa el gobierno,

Según el ministro, el objetivo es financiar proyectos estratégicos de infraestructura y dinamizar la economía nacional.

Ávila detalló que el país tiene proyectos férreos por $156 billones, iniciativas viales por $101 billones, y obras de infraestructura aérea, marítima y fluvial cercanas a $35 billones.

“Estos recursos que están invertidos en el extranjero pueden ser traídos para garantizar la financiación de estos proyectos”, afirmó.

¿Qué es la URF?

La Unidad de Regulación Financiera (URF) es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que prepara la normativa para el sistema financiero, realiza estudios económicos y jurídicos, y analiza el impacto de las regulaciones para fomentar la estabilidad, el desarrollo, la inclusión e innovación del sector.