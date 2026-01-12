Problemas en la Selección Colombia: se confirmó el tiempo de baja de Jhon Lucumí

El sábado 10 de enero se encendieron las alarmas en la Selección Colombia por una posible lesión de otro defensor. En Italia, Jhon Lucumí no pudo terminar el compromiso con el Bolonia y tuvo que ser sustituido al minuto 26′ de juego por Martin Vitík, debido a una molestia en el posterior de su pierna derecha, en el juego correspondiente a la fecha 16 de la Serie A ante el Como.

Luego de que se cumplieran con los exámenes médicos pertinentes para determinar la gravedad de las molestias del jugador, en un comunicado oficial el club confirmó su lesión muscular que lo mantendría alejado de las canchas por al menos un mes. Si su recuperación se cumple de acuerdo a lo estipulado, regresaría a mediados de febrero.

“Las pruebas médicas realizadas a Jhon Lucumí revelaron una leve distensión en el isquiotibial derecho, con un tiempo de recuperación previsto de tres a cuatro semanas", se lee en el comunicado del Bologna.

¿Qué otros jugadores de la Selección están lesionados?

Curiosamente, en el inicio del 2026 varios integrantes de la Selección Colombia no han podido sumar minutos con sus clubes, por lesiones que los aquejan cuando faltan exactamente 150 días para el inició de la Copa del Mundo.

La noticia de la lesión de Lucumí se suma a la de Daniel Muñoz, que ya fue operado en una de sus rodillas y se encuentra en la etapa de recuperación. De igual forma, el Cagliari también informó las molestias de Yerry Mina, pero está de menor gravedad sufrida en un entrenamiento, por lo que también se encuentra en reposo a la espera de novedades en su evolución.

Otra de las bajas en los dirigidos por Néstor Lorenzo se encuentra en la mitad de la cancha, con la contusión cerebral de Jefferson Lerma, quien no pudo continuar en el partido del Crystal Palace ante el Newcastle, en el que también tuvo que ser sustituido. Sin embargo, se espera que este de regreso el 17 de enero.

De igual forma, el delantero Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández, quien venía en una excelente racha goleadora, también estará alejado de las canchas por unas semanas. El Real Betis informó que se trata de una lesión muscular y el tiempo de regreso estará determinado por los entrenamientos grupales.