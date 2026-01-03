Venezolanos salieron a las calles de Ibagué a celebrar la captura de Nicolás Maduro

Ibagué

Pocas horas después de conocerse la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, un grupo de migrantes venezolanos salió a celebrar en las calles de Ibagué, capital del Tolima.

Los migrantes se dieron cita en la plaza Murillo Toro de la capital tolimense, donde celebraron, con vuvuzelas, banderas y música tradicional de su país, la captura de quien consideran un dictador que ha usurpado el poder por más de una década.

“Para nosotros es una gran alegría, ya que lo peor que nos pudo haber pasado fue que nos robaran las elecciones. Lo que están haciendo los Estados Unidos es la mayor alegría que nos ha podido pasar; nos devolvieron la esperanza de poder estar de nuevo con nuestras familias, de poder abrazarlos”, expresó Jairo Guerrero, uno de los migrantes venezolanos reunidos en la plaza Murillo Toro.

Por su parte, otro de los asistentes a la concentración fue Rafael Zambrano, un migrante que reside en Ibagué desde hace ocho años. Para él, era necesario sacrificar la soberanía del país a cambio de recuperar la democracia.

“Era necesario sacrificar la soberanía; era necesario que personas pagaran con sangre lo que mucha gente ha derramado en Venezuela. No es la manera, pero bastantes oportunidades se les dieron, y ellos robaron elecciones, asesinaron personas y lamentablemente siguen con la convicción de un círculo que se beneficia, mientras los demás venezolanos no”, manifestó Zambrano.

Finalmente, los migrantes venezolanos asentados en Ibagué empiezan a considerar el regreso a su país. “Si es por mí, me voy ya; salgo corriendo, agarro un vuelo y me voy a ver a mi familia, mis abuelos, mis primos, mis amigos, mi tierra, donde nací y crecí. En Colombia, gracias a Dios, nos aceptaron y nos abrieron las puertas, pero jamás va a ser lo mismo”, acotó Bárbara González, una joven venezolana.

De acuerdo con Migración Colombia, por lo menos 23.000 venezolanos residen en el departamento del Tolima, de los cuales cerca de 13.000 viven en la capital, Ibagué.