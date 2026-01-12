Falla en un juego mecánico dejó ocho personas heridas en Barbosa (Santander)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un juego mecánico falló en el parque principal de Barbosa la noche del domingo 11 de enero y dejó ocho personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

La emergencia se registró hacia las 7:00 de la noche, cuando la Policía Nacional alertó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa sobre la caída de una de las atracciones que operaban de manera temporal en el parque.

“Recibimos el llamado informándonos que una de las estaciones mecánicas presentó una caída, dejando varias personas lesionadas”, explicó David Márquez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barbosa, Santander.

Seis unidades de bomberos, junto con una ambulancia y una máquina de ataque rápido, atendieron la emergencia en el lugar. Según el reporte entregado por el organismo de socorro, ocho personas fueron valoradas y trasladadas a centros asistenciales del municipio para recibir atención médica.

Entre los heridos se encontraba un menor de edad, quien, de acuerdo con Bomberos, no presentaba lesiones graves al momento del traslado. Hasta ahora no se ha emitido un parte médico oficial que precise la gravedad de las lesiones ni la evolución de los pacientes.

El hecho volvió a encender la preocupación de la comunidad frente a la seguridad de los juegos mecánicos que suelen instalarse de forma temporal en espacios públicos. Habitantes del municipio advierten que algunos de estos juegos funcionan sin controles técnicos visibles, con mantenimiento limitado y sin verificación clara del peso de los usuarios o del tiempo de uso de la maquinaria.

Desde distintos sectores se hizo un llamado a las autoridades municipales y departamentales para reforzar los controles, adelantar inspecciones técnicas y tomar medidas preventivas que eviten que este tipo de hechos se repitan.