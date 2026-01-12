Accidente en Paipa destapa graves fallas de control aéreo: «...Este vuelo se pudo haber evitado...»

El accidente aéreo ocurrido el pasado sábado 10 de enero en el municipio de Paipa, Boyacá, en el que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco personas más, continúa generando serios cuestionamientos sobre los controles operativos y administrativos del Aeropuerto Juan José Rondón. La aeronave, que se dirigía hacia el departamento de Antioquia, cayó en el sector de Romita pocos minutos después de despegar, sin lograr la altura necesaria para continuar el vuelo.

En entrevista, el capitán Juan José Navía Cardona, director general del Servicio Aéreo Boyacá (AeroBoyacá), señaló que una de las principales hipótesis técnicas del siniestro apunta a una posible falla en la revisión del peso y balance de la aeronave, un procedimiento obligatorio antes de cualquier despegue. «...En los videos que circulan se evidencia una clara dificultad del avión para iniciar la carrera de despegue, lo que podría indicar que iba pesado...», afirmó.

Según explicó Navía, en condiciones normales un vuelo debe contar con un plan de vuelo aprobado, manifiestos de peso y balance, análisis meteorológico y un briefing previo con el piloto; sin embargo, aseguró que existen serias dudas sobre si estos protocolos se cumplieron en Paipa. «...Desconocemos si alguien recepcionó los documentos, si hubo acompañamiento al piloto o si se incrementó su conciencia situacional antes del vuelo...», señaló.

El director de AeroBoyacá fue enfático en advertir que el aeropuerto presenta fallas estructurales y administrativas que se vienen denunciando desde hace tiempo. «...El aeropuerto de Paipa necesita ejercer control real sobre las aeronaves que operan allí. Es un aeropuerto de alta elevación, con pista corta y condiciones complejas que requieren una operación extremadamente rigurosa...», sostuvo.

Navía también cuestionó el rol de la administración aeroportuaria y de la Aeronáutica Civil, al señalar una falta de apoyo para ejercer control operativo. «...A nosotros nos exigen pagos y trámites, pero no nos permiten ejercer control sobre los vuelos. Hay empresas operando sin certificación y eso es gravísimo...», denunció.

El capitán explicó que, de no encontrarse los manifiestos de peso, balance y autorizaciones previas dentro de la investigación oficial, la responsabilidad recaería directamente sobre la administración del aeropuerto. «...Todo accidente deja enseñanzas y, sin duda, la Aeronáutica Civil tendría que tomar cartas en el asunto para fortalecer el control desde la plataforma...», afirmó.

Navía descartó que la alerta BAD PRB haya sido un factor determinante en el accidente, aclarando que se trata de una indicación normal cuando el motor está en mínimas. No obstante, advirtió que la aeronave siniestrada es especialmente sensible a las condiciones de operación, más aún en un aeropuerto como Paipa, cuya altitud simula cerca de 10.000 pies.

«...El avión iba a cupo lleno y eso, sumado a la altura, la pista y la meteorología, fue un ‘caldo’ de cosas...», explicó. Añadió que, cuando una aeronave no alcanza la velocidad necesaria tras recorrer dos tercios de la pista, la decisión correcta es abortar el despegue, pues forzar el vuelo incrementa exponencialmente el riesgo.

Para Navía, la tragedia pudo haberse evitado. «...Este accidente fue prevenible. No hubo control documental previo al vuelo, nadie revisó el avión antes de despegar, y eso nos obliga a indagar qué está pasando realmente en el aeropuerto de Paipa...», aseguró, al tiempo que reiteró que AeroBoyacá fue creada precisamente para mitigar estos riesgos.

Finalmente, el director del Servicio Aéreo de Boyacá advirtió que este caso podría destapar un escándalo mayor. «...Aquí se va a destapar una Caja de Pandora. Se cobra arriendo, pero no se permite trabajar de forma profesional. Este primer riesgo ya ocurrió y costó vidas...», concluyó. Mientras tanto, las autoridades aeronáuticas avanzan en la investigación oficial para determinar responsabilidades y establecer las causas definitivas del siniestro.