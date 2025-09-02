¡Éxito total! Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en el Campín: detalles del show y próximas fechas // Fotos: cortesía

El vallenato es uno de los géneros musicales más importantes de la cultura colombiana, puesto que, se ha destacado por la mezcla de instrumentos musicales como el acordeón, caja y guacharaca.

En este género musical, uno de los grupos musicales más emblemáticos y recordados son Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, quienes decidieron volver a los escenarios tras estar separados desde el 2012.

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en Bogotá

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella se robaron el show el 29 y 30 agosto, luego de que más de 80 mil personas cantaran y gritaran sus canciones más populares en el inició de su tour El Último Baile Tour en Colombia.

El panorama del Campín fue un espacio en el que las personas expresaron su euforia y pasión por la música de estos dos grandes del vallenato. El show duro 4 horas y en él participaron como invitados especiales como ‘Farruko’, cantante y compositor puertorriqueño, que interpretó junto a Silvestre ‘Ya no me duele más’ y su canción ‘Pepas.

Asimismo, la llamativa Natti Natasha, quien se encuentra en embarazo, cantó ‘Justicia’ y ‘La mejor versión de mí’. No obstante, la noche contó con sonidos mexicanos, ya que, el último invitado fue Banda MS.

Homenajes durante el tour El último Baile

En ambos conciertos, el grupo de vallenato realizo dos conmovedores homenajes, uno a Omar Geles con tres canciones del legado del maestro y el segundo fue a Kaleth Morales.

Detalles del tour El último Baile de Silvestre y Juancho

4 horas de concierto

Más de 80.000 boletas vendidas en total.

40.000 asistentes por noche.

8 meses de planeación ininterrumpida.

Más de 40 tractomulas movilizando el montaje.

7 días de trabajo 24/7 para levantar la puesta en escena.

4.000 personas trabajando en cada día de show.

300 profesionales dedicados al montaje.

Más de 20 cámaras y drones registrando cada ángulo.

Más de 700 luces LED, 600 m² de pantallas y 600 puntos de pirotecnia.

Efectos especiales, elevadores, láseres y sorpresas que marcaron la historia de la

música en vivo en Colombia.

Además, los próximos asistentes deben tener en cuenta que el show tiene una producción gigante, puesto que, está bajo el sello creativo de Alain Corthout, mente maestra detrás de los shows de Maluma, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, DJ Tiësto, Juanes y David Guetta.

Fechas de El último Baile Tour de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella

Bucaramanga – 13 de septiembre – Estadio Américo Montanini

– 13 de septiembre – Estadio Américo Montanini Barranquilla – 20 de septiembre – Estadio Romelio Martínez (Estamos Completos)

– 20 de septiembre – Estadio Romelio Martínez (Estamos Completos) Medellín – 4 de octubre

– 4 de octubre Cartagena – 11 de octubre

– 11 de octubre Cúcuta – 18 de octubre

– 18 de octubre Ibagué – 1 de noviembre

– 1 de noviembre Pereira – 22 de noviembre

– 22 de noviembre Villavicencio – 6 de diciembre

– 6 de diciembre Riohacha – 20 de diciembre

– 20 de diciembre Santa Marta – 3 de enero de 2026

– 3 de enero de 2026 Sincelejo – 17 de enero de 2026