MinTransporte revela primeros detalles del accidente aéreo que causó la muerte de Yeison Jiménez

La entidad reveló que la aeronave alcanzó a volar a una altura de aproximadamente 50 metros sobre el terreno.

Ministerio de Transporte revela detalles del accidente aéreo que causó la muerte del cantante Yeison Jiménez y 5 personas más.

En un comunicado, se informa que, de acuerdo con la información preliminar, la aeronave alcanzó a volar a baja altura, aproximadamente a 50 metros sobre el terreno. “El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”.

Se confirma que las autoridades continúan las labores de recolección de evidencias, incluyendo la inspección de restos y motores, que serán sometidos claves en el análisis técnico.

