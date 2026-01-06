Ryan Reynolds cambia su traje de Deadpool y se viste con los colores de Internacional de Bogotá

Internacional de Bogotá, antes La Equidad, está muy cerca de debutar en el fútbol colombiano. El equipo capitalino se estará estrenando en el estadio Pascual Guerrero de Cali ante el América, un duro debut para el club.

En medio de su reestructuración, el equipo no solo cambio su nombre, también su logo, los colores y, obviamente, su camiseta, la cual ha generado buenos comentarios entre los aficionados del fútbol a nivel nacional.

El reconocido actor canadiense Ryan Reynolds, famoso por darle vida en el cine a Deadpool (superhéroe de Marvel), hace parte del grupo inversor que adquirió al equipo bogotano y, muy a su estilo, expresó su felicidad por recibir la camiseta del club.

"Enviaron una camiseta. Una bufanda. Y una taza. Y llegó después de Navidad, lo cual significa mucho más", escribió Reynolds junto a un video en el que exhibe sus detalles y finalmente viste la camiseta del Internacional de Bogotá.

Esto ya está pasando ⚽️

Ryan Reynolds es parte del Inter de Bogotá.

¿Quién sigue? 👀 pic.twitter.com/dcM5ExjX0R — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) January 6, 2026

¿Qué refuerzos ha contratado Internacional de Bogotá?

Contando la llegada del técnico argentino Ricardo Valiño, Internacional de Bogotá ha contratado 11 caras nuevas para afrontar la primera Liga del 2026. A Valiño se suman los jugadores Emilio Gutiérrez, Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti, Kalazan Suárez, Hather Cuesta, Rubén Manjarrés y Johan Castro.