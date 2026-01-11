Cinco investigadores especializados lideran indagaciones por masacre en Maicao, La Guajira: Policía

Durante un Consejo de Seguridad realizado en Maicao, La Guajira, la Policía rechazó de manera contundente el asesinato de cinco jóvenes, ocurrido en esa población y aseguró que todas las capacidades del Estado están desplegadas para capturar a los responsables.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El general Wharlinton Gualdrón Gualdrón, jefe Nacional del Servicio de Policía, dijo que se activó un trabajo articulado con el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el CTI, designando cinco investigadores especializados que trabajan de manera exclusiva en este caso.

“Con un solo propósito, lograr capturar a los responsables de estos hechos y entregarlos a las autoridades”, señaló el oficial.

Las autoridades indicaron que la investigación se encuentra en pleno desarrollo y que se analizan todos los hechos ocurridos antes, durante y después del crimen.

En el marco de un Consejo de Seguridad, se anunció que se establecerá una recompensa para quienes suministren información que conduzca al esclarecimiento de los hechos. El monto será definido una vez se convoque el comité de orden público, según confirmó la Secretaría de Gobierno.

De manera paralela, la Policía continuará fortaleciendo los planes preventivos en el municipio.

“La Policía seguirá adelantando los planes preventivos, un poco más de 70 planes que los policías de Colombia desarrollamos a diario para seguir mejorando las cifras de seguridad en el municipio de Maicao. Son 176 policías trabajando por la tranquilidad, por la seguridad y por la convivencia de todas las personas que residen o visitan a Maicao. Vamos a seguir en nuestra estrategia contra el multicrimen”, finalizó el general.

Las víctimas

En el barrio Alto Parrantal fueron asesinados Eider Cantillo Melo, Jean Carlos Meza Estrada, Alex Mendoza y Janer Martínez. Un quinto joven, identificados como Víctor Jurado, murió en un centro asistencial.

Mientras que también en este mismo caso resultaron heridos Francisco José Vidal De la Hoz y Duan Manuel Guerra Ponce.

Los sicarios llegaron en una camioneta, descendieron con armas de fuego y le dispararon a los jóvenes.