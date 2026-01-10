Video: Linda Caicedo inició el 2026 marcando gol con la victoria del Real Madrid ante Sevilla

Linda Caicedo jugadora del Real Madrid Femenino celebrando su gol ante el Sevilla en la Liga F 2025-26 / Getty Images / Diego Souto

Linda Caicedo se ha convertido en la estrella del Real Madrid. La jugadora colombiana cerro el 2025 con un gran reconocimiento tras recibir el premio cinco estrellas, que la cataloga como la mejor jugadora del equipo en el mes de diciembre, según los aficionados del club merengue, en el galardón otorgado por el patrocinador del club Mahou.

Este importante reconocimiento del balompié español, ratifica el buen momento deportivo de la delantera merengue, quien en el mes anterior disputó cuatro partidos en los cuales anotó tres goles y dio una significativa asistencia. Incluso brillo en la UEFA Women’s Champions League, ante el Wolfsburg, duelo en el que marcó una de sus anotaciones.

Tras recibir el premio cinco estrellas, Linda comentó: “Estamos con muchas ganas. Estos entrenamientos han sido bastante trabajados, así que estamos esperando el fin de semana con nuestra afición, defender nuestra casa y empezar el 2026 con los tres puntos”.

¿Cómo fue el gol de Linda Caicedo?

Siguiendo con la racha goleadora, la delantera vallecaucana arrancó el año 2026 con el pie derecho. Pues Linda fue la encargada de abrir el marcador en la victoria del Real Madrid Femenino 2-0 ante el Sevilla, este sábado 10 de enero en la jornada 15 de La Liga F, sobre el 21′ de juego, cuando su presencia en el área rival fue determinante. Vea acá su anotación:

La colombiana disputó el duelo ante Sevilla hasta el minuto 62′ cuando fue sustituida por Iris Ashley, cuidando a una de las piezas fundamentales en el esquema de Pau Quesada. Teniendo en cuenta el calendario deportivo de las merengues en el mes de enero, donde deberán asumir duelos importantes como la semifinal de la Supercopa de España ante Athletic Club.

En La Liga Española de fútbol femenino el Real Madrid se ubica en la segunda posición de la tabla con 35 puntos, siendo el escolta del Barcelona que lidera el campeonato con 39 unidades, que aún no ha jugado en esta fecha del campeonato y se enfrentará a Madrid.