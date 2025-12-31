Linda Caicedo, reconocida como la mejor jugadora del Real Madrid en diciembre

Linda Caicedo cerró el año deportivo de la mejor manera. La colombiana es una de las figuras más importantes del Real Madrid y así lo reconocieron los hinchas merengues, tras catalogarla como la mejor jugadora del equipo en el mes de diciembre, por encima de varias otras grandes jugadoras.

Sus goles en este último mes del 2025 fueron determinantes para que se consolidará con el premio Cinco Estrellas que otorga Fútbol Mahuou, el cual fue anunciado este martes 30 de diciembre. En los últimos cinco partidos en que la colombiana sumó minutos, logró anotar en tres oportunidades, ante el Wolfsburgo por UEFA Womens´s Champions League y en la victoria 4-0 se reportó con doblete ante el Espanyol en la Copa de la Reina.

Incluso fue la delantera colombiana quien terminó marcando la diferencia en los momentos determinantes para el cuadro blanco. Linda fue la encargada de abrir en el marcador ante Espanyol al minuto 12′ y marcar el segundo tanto sobre los 44′, para ir definiendo el paso de su equipo a los cuartos de final de la Copa de la Reina, en el último partido del año.

¿Cómo le fue a Linda Caicedo en el Real Madrid este año?

La jugadora de la Selección Colombia ha sido la más versátil en el ataque del Real Madrid. Este año ha jugado como extremo derecho, posición en la que ha ido sumando más responsabilidades sin el balón. En los 51 partidos que disputó Linda con las Vikingas en el 2025, anotó 15 goles y aportó 15 asistencias.

Por ahora, Linda Caicedo está disfrutando de sus vacaciones de final de año en la feria de Cali. Su próximo del 2026, será el sábado de 10 de enero, cuando el Real Madrid reciba al Sevilla por la Liga F.