Por la alta accidentalidad en vías de Antioquia, extreman la seguridad vial en puente de Reyes

Antioquia

Este fin de semana es el primer puente festivo del 2026 y el último de la temporada de vacaciones de fin e inicio de año, conocido como Puente de Reyes Magos, por lo que las autoridades ya están preparadas para atender la alta movilización de vehículos que se prevé circulen por las vías de Antioquia, tanto los que salen de Antioquia como aquellos que ingresan.

Según la policía Antioquia, este puente festivo de Reyes se estima que 650 mil vehículos recorran los seis principales ejes viales. Precisamente esta alta afluencia genera una preocupación, y es la accidentalidad; en lo ocurrido del 2026 ya son 30 siniestros reportados, por lo que la policía reforzará los puestos de control.

“Estamos realizando controles permanentes contra conductores en estado de embriaguez, el exceso de velocidad, el transporte informal y el incumplimiento de las normas de tránsito, porque la norma no es negociable cuando está en riesgo la vida. Este esfuerzo busca evitar más tragedias en la vía. En lo que va recorrido en el año, ya se han registrado 30 siniestros viales, dos personas fallecidas, 40 lesionados”, reportó el Mayor Alejandro Uribe Duque, Jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia (E).

Este puente de Reyes se realizarán 17 festividades en el departamento en las diferentes subregiones, por lo que la policía dispuso de 500 uniformados enfocados en garantizar la seguridad vial, ya que en estas fechas los accidentes se incrementan de manera considerable, así lo reporta el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la policía Antioquia.

“Gran movimiento de vehículos que tenemos, no solo por las festividades, sino también que tienen que ver con este primer puente festivo. Ante ello, se prevé que haya cerca de 650 mil vehículos que se desplacen por las vías del departamento de Antioquia, y una capacidad por y transportes de 216 uniformados, los cuales estarán en 23 grupos operativos, haciendo presencia en seis ejes viales principales del departamento”, dijo el coronel Muñoz.

Cifras de accidentalidad

Según el oficial, durante el puente de Reyes del 2025 se registraron 16 accidentes de tránsito que dejaron siete personas muertas y 701 heridos.

Accidentalidad durante el 2025

En lo corrido del año anterior, las autoridades reportaron 978 siniestros, de estos 210 fallecidos y 1.375 heridos.

Accidentalidad 2024

En ese periodo, la cifra de siniestros viales fue de 897, que dejaron 205 fallecidos y 1.289 heridos.