Por esquivar un derrumbe, el vehículo del grupo Zona Prieta se accidentó en Yolombó

Antioquia

La agrupación antioqueña de música Zona Prieta sufrió un accidente en el Nordeste de Antioquia justo cuando se desplazaba hacia la población del municipio de Yolombó, donde iba a participar de las Fiestas del Marquesado y la Molienda 2026 en la madrugada de este sábado.

Francisco Gómez, secretario de gobierno de Yolombó, manifestó que la emergencia se reportó en la vía Troncal del Nordeste en el sector de Bengala. En este lugar, el conductor de van, que no conocía la ruta, por esquivar un derrumbe, chocó con otros dos vehículos que circulaban en sentido contrario. Una camioneta y una motocicleta rodaron por un barranco; estos conductores salieron ilesos. Dos personas quedaron heridas leves, el vocalista de la agrupación en una pierna y una dama con golpes en la cabeza.

“Una van que transportaba a la agrupación Zona Prieta se choca contra un derrumbe a luz de tierra y posteriormente contra una camioneta que transitaba por el mismo lugar. En el hecho se lesionaron dos personas; afortunadamente no fue de gravedad. Se activó en el PMU toda la ruta de atención con los bomberos, la policía, el tránsito y nosotros, obviamente, muy pendientes también con el hospital. Finalmente, estas dos personas lesionadas fueron trasladadas al hospital”, relató el secretario de gobierno.

El funcionario manifestó que, pese a la situación y considerando que fueron leves las lesiones, la agrupación hizo su presentación como estaba previsto luego de la valoración médica. Además, aprovechó para recomendar a las personas que tienen planeado viajar a esa población hacerlo con precaución, ya que el sitio donde ocurrió el accidente es inestable por la topografía.

“Que transiten con mucha precaución. Un sector que generalmente tiene una espesa capa de niebla, tiene varios derrumbes, es una zona de mucha llovizna. Entonces, para quienes no conozcan la vía, pedirles que por favor transiten con la mayor precaución posible”, agregó el señor Francisco Gómez.

En general, la recomendación es para todos los conductores que transitan por las vías de Antioquia en horas nocturnas para evitar encontrarse con algún objeto en las vías.