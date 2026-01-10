Habilitado a un carril la vía Medellín–Urabá entre Dabeiba y Mutatá sector Godo

Antioquia

Autopistas de Urabá reporta que desde la madrugada de este sábado se encuentra totalmente cerrada la vía entre las poblaciones de Dabeiba y Mutatá por la creciente súbita de una quebrada que dejó una considerable cantidad de material en la carretera y que impide la movilidad por el lugar.

La emergencia se registra en el km 101 en el sector Godo en el corredor Medellín-Urabá. Por lo tanto, desde la madrugada maquinaria de la concesión trabaja con maquinaria amarilla para habilitar el paso lo más pronto posible. Sin embargo, debido a la cantidad de lodo y piedras aún no se puede indicar el tiempo estimado para reabrirla. Además, en la zona persisten las lluvias.

“Se hizo la intervención con maquinaria y personal para intentar desbloquear este punto importante de la vía lo más pronto posible”, manifestó el Mayor Mauricio Arango, jefe de la seccional de tránsito y transporte de la policía Urabá.

En el lugar se registra una congestión de vehículos de transporte público, carga y particulares a la espera de que la concesión habilite el corredor. Mientras tanto, la policía de carreteras solicita a los conductores tener paciencia y atender las recomendaciones de los uniformados que están en el lugar.