Mesa Departamental de Víctimas cuenta con nueva oficina de atención en el centro de Armenia, Quindío

Acto oficial de entrega de la nueva oficina de atención a la Mesa Departamental de Victimas - Foto: Gobierno del Quindío

Armenia

En un acto de alto valor simbólico para la población víctima del conflicto armado, la Gobernación del Quindío entregó oficialmente la nueva oficina de atención a la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado. Un espacio que anteriormente funcionaba en el barrio Miraflores de la ciudad de Armenia, un sector alejado del centro y de difícil acceso para muchas personas.

Durante la jornada, el director de Derechos Humanos del departamento, Diego Alexander Santamaría, resaltó que este espacio responde a una deuda histórica con las víctimas. “Las representantes de las víctimas van a encontrar un espacio físico con todas las comodidades, un lugar que durante años reclamaron y que hoy se hace realidad gracias a la voluntad del gobernador”, agregó Santamaría.

A su vez, la coordinadora de la Mesa Departamental, Nora Eliza Vélez Ortiz, destacó la importancia del logro afirmando que “para los sobrevivientes de la guerra, este 9 de enero de 2026 marca un antes y un después, porque hoy se hace realidad la entrega de un espacio físico y dotado para la participación de las víctimas”.

Vélez Ortiz subrayó que el nuevo lugar permitirá desarrollar plenarias, comités y debates en defensa de los derechos de las víctimas, además de facilitar la articulación institucional. “Es un espacio que hemos logrado poco a poco, con mucho amor, y que será muy impactante para las víctimas del territorio”, señaló, al tiempo que agradeció el respaldo de la Gobernación y del director de Derechos Humanos.

También resaltó que el Quindío es uno de los departamentos pioneros a nivel nacional en participación efectiva de víctimas, “porque se nos han garantizado los espacios y hoy contar con una sede propia es un éxito que no todos los departamentos tienen”.

Por su parte, el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Cotrino, destacó que esta oficina representa un avance real en inclusión y dignificación. “Hoy abrimos un espacio para personas a quienes muchas veces se les cierran las puertas. Este será un lugar para el diálogo, la concertación y el trabajo articulado”, afirmó. El funcionario explicó que el espacio está completamente dotado y será de uso autónomo para las víctimas, quienes por años debieron reunirse en lugares alejados del centro de Armenia.

Además, recordó que el departamento cuenta con cerca de 50.000 víctimas, al ser un territorio receptor de población desplazada por la violencia: “Muchas de estas personas llevan 15, 20 o 30 años en el Quindío y se han ganado este espacio con esfuerzo y dignidad”.

Finalmente, el secretario se refirió al contexto migratorio y a la población venezolana que ha llegado al departamento, aclarando que, aunque no son reconocidos como víctimas del conflicto armado colombiano, sí requieren atención institucional. “Desde el gobierno departamental estamos preparados con un equipo interdisciplinario para atender cualquier situación que se presente”, señaló, al tiempo que expresó su esperanza de que la situación en Venezuela mejore.

“Deseamos que ese país logre consolidar la paz, la democracia y su economía, para que las personas no tengan que seguir migrando”, concluyó.