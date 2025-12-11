Gobierno Nacional autorizó acercamientos exploratorios de paz con ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’

El Gobierno Nacional autorizó a Jorge Lemus Montañez, Ricardo Rey Rosania y Alexander Rojas, para adelantar estos acercamientos con el fin de verificar su voluntad real de paz, avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones y celebrar acuerdos con los objetivos indicados por el presidente de la República.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de su cuenta en X, indicó que el Gobierno Nacional ha logrado sentar a alias Castor y Digno Palomino, líderes de Los Costeños y Los Pepes, respectivamente.

Según Benedetti, desde septiembre se ha reducido hasta un 50% los homicidios, y la extorsión ha tenido una disminución del 80%, y que en lo que va del mes de diciembre, el homicidio ha bajado en un 24%.

Tregua entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’

El 2 de octubre del 2025, ‘Digno Palomino’ y ‘Castor’, líder de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, respectivamente, sellaron una tregua que, inicialmente, irá hasta el 20 de enero del 2026. La firma se hizo en la cárcel ‘La Picota’, en Bogotá.

Fueron tres compromisos que se establecían: mantener una tregua temporal de homicidios, extorsiones, hurtos y demás delitos, al menos hasta el 20 de enero de 2026; desvincular las fiestas de los “picós” del control territorial criminal, promoviendo su uso como espacios culturales y de convivencia, e invitar a otras organizaciones delincuenciales de Barranquilla y el Atlántico a sumarse al proceso de paz urbana.