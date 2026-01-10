Gobernación abre nueva convocatoria del Fondo Finca para productores rurales de Boyacá

La Gobernación de Boyacá lanzó en el municipio de Toca la convocatoria número 9 del Fondo de Incentivo a la Capitalización Finca – Creemos en el Campo, correspondiente a la vigencia 2026. La iniciativa está dirigida a organizaciones de productores agropecuarios, mujeres rurales, asociaciones solidarias, juntas de acción comunal, alcaldías y colegios agropecuarios legalmente constituidos en el departamento. Según informó la Secretaría de Agricultura, la convocatoria cuenta con una inversión aproximada de 3.500 millones de pesos y financiará proyectos productivos por montos de hasta 250 salarios mínimos legales vigentes.

De acuerdo con Elizabeth Bermúdez, secretaria de Agricultura de Boyacá, esta novena versión tiene un énfasis en maquinaria, equipamiento productivo e infraestructura para la agroindustria, además de un componente fuerte en innovación tecnológica. «La convocatoria está enfocada en innovación, tecnología, agricultura de precisión, drones y biotecnología productiva, especialmente hacia los jóvenes rurales», explicó la funcionaria. Bermúdez precisó que la convocatoria estará abierta hasta el 30 de enero a las 4:00 de la tarde, con recepción virtual de proyectos, evaluaciones en campo durante febrero y resultados al cierre de ese mismo mes.

Representantes de organizaciones beneficiadas en versiones anteriores destacaron el impacto del fondo en el sector rural. Esperanza Riaño Peña, representante legal de una organización de segundo nivel que agrupa a 14 asociaciones de productores de leche en 55 municipios de Boyacá, señaló que han accedido a distintas líneas del programa desde años anteriores. «La principal invitación es a que los productores se asocien; la asociatividad es la base para canalizar recursos y lograr beneficios reales para el campo», afirmó. Desde 2018, el Fondo Finca ha beneficiado a más de siete mil productores en el departamento.