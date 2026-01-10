En Sucre hay incentivos al pago oportuno del impuesto vehicular con descuentos hasta del 60%

Sincelejo

La Subsecretaría Tributaria de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Sucre confirmó la activación, desde el 1° de enero de 2026, de un programa de descuentos por pronto pago en el impuesto vehicular, una ventana de oportunidad que se extenderá hasta el último día de marzo.

Esta iniciativa estratégica busca robustecer el recaudo departamental y generar los recursos necesarios para impulsar inversiones en el desarrollo regional, según lo expresado por la autoridad fiscal.

El beneficio principal se estructura en dos fases claramente delimitadas. Los contribuyentes que realicen la declaración y pago de su impuesto a más tardar el 31 de marzo de 2026 accederán a un descuento del 15%.

Quienes efectúen el trámite entre el 1 de abril y el 31 de mayo podrán obtener una bonificación del 10%. Además, se establece un incentivo adicional de carácter permanente: los contribuyentes con una cultura de pago consolidada, que hayan cancelado el impuesto de manera ininterrumpida durante los tres años consecutivos anteriores, recibirán un 5% extra en las vigencias futuras, reconociendo así su puntualidad histórica.

Beneficio para casos específicos

El esquema de beneficios se amplía significativamente para casos específicos. Para la matrícula inicial, los propietarios de vehículos que entren en circulación por primera vez y se matriculen en cualquier organismo de tránsito del departamento de Sucre gozarán de un descuento excepcional del 50% sobre el impuesto vehicular.

Este beneficio se mantiene, aunque en porcentajes decrecientes, para los dos años siguientes: un 20% para el segundo año y otro 20% para el tercero. No obstante, esta ventaja está condicionada al pago dentro de los primeros seis meses de cada año y a estar a paz y salvo con la obligación del año inmediatamente anterior.

Tener en cuenta para traslados

De manera paralela, se implementa un atractivo programa para captar vehículos matriculados fuera del departamento.

Los propietarios que trasladen su cuenta a un organismo de tránsito de Sucre recibirán descuentos escalonados muy sustanciales: un 60% en el primer año de radicación, un 30% en el segundo y un 20% en el tercero.

Para aplicar a esta bonificación, el pago del impuesto correspondiente al año del traslado debe realizarse dentro del primer semestre.

La Gobernación de Sucre hace un llamado enfático a los contribuyentes para que aprovechen estas oportunidades, subrayando que el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias es un pilar fundamental para fortalecer el recaudo, lo que a su vez se traduce en una mayor inversión social y en el progreso continuo de la región.

La campaña se enmarca en la visión de construir un “Sucre de Primera”, donde los incentivos fiscales y la responsabilidad ciudadana caminan de la mano hacia objetivos de desarrollo compartido.