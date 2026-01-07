Sucre cierró 2025 con baja en varios delitos, según la Policía

Sincelejo

El Departamento de Policía Sucre entregó su balance de seguridad del año 2025 y reportó una reducción en varios delitos de alto impacto, especialmente aquellos que afectan el patrimonio económico de los ciudadanos.

Así lo informó el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la institución, quien aseguró que el comportamiento delictivo mostró descensos importantes, aunque persisten desafíos en fenómenos como el homicidio.

Según el reporte policial, uno de los factores que contribuyó a las disminuciones fue el fortalecimiento del modelo de patrullas por zonas de atención, que permitió una respuesta más rápida ante las denuncias y un mayor acercamiento con la comunidad. Este trabajo, señaló el coronel Alonso Triana, se desarrolló de manera articulada con las autoridades político-administrativas de los 26 municipios de Sucre.

Homicidios, el principal desafío

Durante el 2025 se registraron 191 homicidios en el departamento, 59 de ellos en Sincelejo. Para la Policía, este indicador se mantiene como uno de los mayores retos para las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia.

Delitos contra el patrimonio, a la baja

En contraste, los delitos que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos presentaron reducciones que la institución atribuye a planes focalizados y operaciones diferenciales:

Lesiones personales : -4,3 % (45 casos menos)

: -4,3 % (45 casos menos) Hurto a personas : -20,2 % (249 casos menos)

: -20,2 % (249 casos menos) Hurto a residencias : -12,3 % (38 casos menos)

: -12,3 % (38 casos menos) Hurto a comercio : -57 % (251 casos menos)

: -57 % (251 casos menos) Hurto de motocicletas : -45,3 % (97 casos menos)

: -45,3 % (97 casos menos) Hurto de celulares : -56,6 % (116 casos menos)

: -56,6 % (116 casos menos) Violencia intrafamiliar: -1,4 % (17 casos menos)

Resultados operativos en 2025

La Policía reportó 2.582 capturas durante el año, de las cuales 2.248 fueron en flagrancia y 334 por orden judicial. Entre estas se destacan:

73 por homicidio

312 por tráfico de estupefacientes

260 por hurto

72 por concierto para delinquir

243 por porte ilegal de armas

66 por extorsión

256 por lesiones personales

El coronel Alonso Triana destacó además la captura de 126 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos 27 cabecillas y 47 presuntos sicarios, lo que —según la institución— debilitó la estructura en el departamento.

Durante el año también se realizaron 11 operaciones contra organizaciones criminales, 224 allanamientos y una acción de extinción de dominio que dejó 10 inmuebles ocupados, avaluados en cerca de $1.500 millones.

En materia de afectación a economías ilegales, se incautaron 306.000 dosis de estupefacientes, 218 armas de fuego y se recuperaron 27 vehículos y 194 motocicletas reportadas como hurtadas.

Convivencia: más de 11 mil medidas correctivas

La institución informó que durante el 2025 se impusieron 11.453 medidas correctivas en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Las conductas más recurrentes fueron:

Consumo, porte o comercialización de drogas en espacio público (38,5 %) Porte de armas blancas o elementos peligrosos (23,4 %) Participación en riñas (16,6 %) Irrespeto a las autoridades de Policía (7,7 %) Uso o compra de celulares con reporte de hurto (3,1 %)

Enfoque en niñez y adolescencia

El componente preventivo también tuvo protagonismo en el balance. La Policía desarrolló 1.349 actividades del programa Abre Tus Ojos, con alcance a más de 72 mil niños, niñas, adolescentes y padres de familia. Además, realizaron 339 actividades en instituciones educativas y 1.340 acciones de vigilancia y control en entornos frecuentados por menores.

“Persisten retos, pero hay avances”: Policía Sucre

El comandante del Departamento aseguró que los resultados de 2025 reflejan avances derivados del trabajo conjunto entre instituciones y ciudadanía, y que el reto para 2026 será seguir fortaleciendo la seguridad y reducir los delitos que aún afectan la tranquilidad de los sucreños.