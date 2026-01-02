Toro mata a creador de contenidos en corralejas de Sampués, Sucre

Sincelejo

Consternación en Sampués, Sucre, por la muerte de Brayan Beltrán, un joven creador de contenidos muy querido en su comunidad.

El trágico hecho ocurrió durante la tarde de corralejas, cuando Beltrán ingresó al redondel para grabar un video.

Según testigos, el hombre intentó huir de un toro que había saltado a la arena, alcanzó a subir a la bareta, pero el animal lo corneó en la entrepierna, causándole una herida profunda que comprometió sus testículos.

Gravemente herido, recibió atención de primeros auxilios en las afueras de la plaza y fue trasladado a una clínica en Sincelejo, donde falleció horas después.

Brayan Beltrán era nativo del barrio Millán Vargas, en Sampués, y gozaba de gran popularidad en redes sociales por sus contenidos sobre cultura local.

Muchos creadores de contenido hacen en vivos desde las corralejas, pero desde los palcos, Brayan se metía al ruedo y eso le costó la vida.

Este hecho ocurre en medio de la polémica nacional por las corralejas, una tradición arraigada en la región Caribe, que combina música, fiesta y la lidia de toros en plazas improvisadas.

En 2025, la Corte Constitucional emitió una sentencia histórica que prohíbe estas celebraciones a partir de 2027, argumentando riesgos para la vida humana y el bienestar animal.

La decisión se dio tras años de debate entre defensores de la tradición y organizaciones que denuncian maltrato animal y falta de garantías de seguridad.

Hasta que entre en vigor la prohibición, las corralejas siguen realizándose en municipios de Sucre, Córdoba y Bolívar, donde son consideradas parte de la identidad cultural por gran parte de la población.

Sin embargo, cada temporada deja víctimas, tanto humanos como animales, lo que mantiene vivo el debate sobre su continuidad.

La tragedia en Sampués se registra justo cuando se acercan las corralejas más grandes y famosas del país: las del 20 de enero en Sincelejo, que cada año atraen miles de asistentes y son consideradas la fiesta de corralejas más importante de Colombia.

Estas celebraciones, que se extienden por varios días, son vistas por algunos como patrimonio cultural y por otros como una práctica que debe desaparecer.

El caso de Brayan Beltrán pone nuevamente sobre la mesa la pregunta: ¿cómo equilibrar la tradición con la protección de la vida y el respeto por los animales? Mientras tanto, las autoridades reiteran el llamado a la prudencia y la tolerancia para evitar tragedias en medio de estas festividades.