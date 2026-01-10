Crystal Palace sufre la humillación del 2026: eliminado de FA Cup por un equipo de sexta división

Macclesfield vs. Crystal Palace en el partido de la tercera jornada de la FA Cup / Getty Images / Alex Livesey - Danehouse

Este sábado 10 de enero las emociones del fútbol mundial continuaron. En Inglaterra se dio un increíble resultado por el duelo correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup, en la que el Macclesfield, equipo de la sexta división del país, eliminó por un marcador de 2-1 al Crystal Palace, actual campeón de este torneo.

Sin los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, quienes estuvieron ausentes en este duelo por lesión, los dirigidos por el entrenador Oliver Glasner ostentaron un récord vergonzoso, pues es la primera vez desde 1909 en la que el vigente campeón es eliminado, por un club que compite en una categoría no profesional.

AGAINST ALL ODDS! 🤯 @thesilkmen HAVE KNOCKED OUT THE HOLDERS!



Is this the biggest upset in the history of the #EmiratesFACup? pic.twitter.com/c4xvwMmLkE — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2026

En el desarrollo del este encuentro, Paul Dawsson fue el encargado de abrir el marcador a los 43′ minutos de juego, tras el cobro de un tiro libre en el que el jugador ganó en el duelo aéreo, poniendo el primer gol para Macclesfield.

El segundo tanto para el conjunto local se dio tras una desconcentración de la defensa del Crystal Palace, al no poder despejar un balón dentro del área, jugada en la que Isaac Buckley apareció y con el tacón de su botín envió el balón al fondo de la red. Sobre él minutó 90′ llegó el descuento de los londinenses por parte de Yéremy Pino, pero no les alcanzó para igualar el marcador.

Este es un histórico resultado para Macclesfield derrotando a un equipo de la Premier Legaue, en el estadio Moss Rose con una capacidad de tan solo 5.000 personas y con una nómina que no supera el millón de euros, sumando todos los integrantes del club.

Tras la importante victoria de este club que no hace parte de las categorías profesionales, el exfutbolista y entrenador británico, Wayne Rooney, explicó en la BBC: “Es increíble ver a mi hermano menor lograr esto, aunque lleva poco tiempo como entrenador. Estoy muy orgulloso de él”, pues su hermano, John Rooney, es el DT de esta increíble hazaña.