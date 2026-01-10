Así será el plan éxodo en el Atlántico por el puente festivo de Reyes

Las autoridades en el Atlántico refuerzan los controles de movilidad en las vías por el puente festivo de Reyes, donde se espera que se movilicen cerca de 90 mil vehículos en esta zona del país.

Es así como la Policía de Tránsito y Transporte del Atlántico, ante el incremento del flujo vehicular y el cierre de la temporada de vacaciones, desplegó 85 uniformados en diferentes puntos estratégicos, realizando acompañamiento permanente a los viajeros.

El capitán Julián Andrés Morales Sierra, jefe encargado de la Policía de Tránsito y Transporte del Atlántico, dijo que los operativos incluyen verificación de documentos, controles de velocidad con radares, pruebas de alcoholemia y campañas preventivas, con el objetivo de reducir los siniestros viales y garantizar una movilidad segura durante el fin de semana.

“Alrededor de unos 85 funcionarios ya están sobre las vías. Pues para esto nosotros hemos desplegado unos planes, no solamente de verificación de documentación, de pruebas de alcoholemia, de radares de velocidad, sino que también nosotros, pues tenemos unas campañas de prevención que en nombre de mi general Susana Blanco, que es nuestra directora de Tránsito y Transporte a nivel nacional, nos ha encargado de poder sensibilizar a la gente, de poder sensibilizar a estos conductores y estos actores viales para que revisen sus vehículos antes de viajar, portar documentación al día. También hacemos unas pausas activas y realizamos, y concientizamos a nuestros viajeros”, dijo el oficial.

De acuerdo con las proyecciones de la institución, cerca de 90 mil vehículos se movilizarán por las vías del Atlántico, entre entradas y salidas del departamento, razón por la cual se intensificó la vigilancia.

La Policía de Tránsito del Atlántico hizo un llamado a los conductores a no mezclar alcohol y conducción, respetar los límites de velocidad, revisar el estado mecánico de los vehículos y realizar pausas activas, recordando que la prevención es clave para salvar vidas en las carreteras.