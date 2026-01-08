“Te amo, gracias por volver”: Así fue el reencuentro de Falcao con sus compañeros de Millonarios

Carlos Darwin Quintero y Falcao en su encuentro en Buenos Aires / Captura de pantalla

Felicidad desbordada en Millonarios por el regreso de Falcao al club. El Tigre, luego de anunciarse su vuelta, voló a Buenos Aires y se unió a la concentración del equipo, que aterrizó en horas de la tarde del pasado miércoles 7 de enero en la ciudad argentina, donde alistará los amistosos con River Plate, Independiente de Avellaneda y Boca Juniors.

En horas de la tarde de este jueves 8 de enero, el samario llegó al hotel de concentración del club en medio del almuerzo. En el restaurante, recibió las muestras de cariño de sus compañeros, así como la admiración de quienes no lo conocían.

Falcao tuvo saludos muy cercanos con jugadores como David Mackalister Silva, Danovis Banguero, Jorge Arias o Andrés Llinás. Este último soltó la frase más emotiva al momento del abrazo: “Te amo, gracias por volver”,

Otros jugadores que no habían compartido con El Tigre, como Mateo García, también le mostraron su admiración. “Qué gusto, hermano”, le dijo el ex Once Caldas al delantero.

Sin duda uno de los encuentros esperados era el de Carlos Darwin Quintero y El Tigre, quienes compartieron en la Selección Colombia Sub-20 y la de mayores.

Otras frases en el reencuentro con Falcao

Diego Novoa: Hola, Tigre. Bienvenido. Welcome to the jungle

Jorge Arias: Oh, Tiger querido. Mi hermano

Mateo García: Qué gusto, hermano

Hernán Torres: Maestro, ¿cómo va todo? Qué alegría verlo

Danovis Banguero: Feliz año, mi Tiger. ¿Cómo está?

Andrés Llinás: Te amo, gracias por volver

¿Cuándo debutaría Falcao con Millonarios?

Podría hacerlo en el amistoso ante River Plate, el próximo domingo 11 de enero en Maldonado, Uruguay, si así lo considera el entrenador, Hernán Torres. Podría tener algunos minutos, y más partiendo de su pasado en el equipo argentino, lo que le añadiría emotividad a El Tigre.

No obstante, el debut oficial tendrá que esperar. Falcao deberá pagar una sanción inicial de 4 fechas, aunque puede que se la rebajen a la mitad, tiempo que le servirá para ponerse a punto a nivel físico, de cara a la competencia.

Si solo paga con dos fechas, estará ausente frente a Bucaramanga (visita) y Junior (local) y podrá estar habilitado para la tercera jornada ante Pasto (visita). Todo dependerá de su estado físico, partiendo de que lleva más de seis meses de inactividad a nivel de competencia oficial y de que se ausentó en gran parte de la pretemporada del club Embajador.