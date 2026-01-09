Salento, Quindío vivirá un fin de semana lleno de cultura, tradición y música

Armenia

Este fin de semana, Salento contará con una amplia programación que incluye concursos, desfiles, verbenas populares y actividades culturales para propios y visitantes. Así lo dio a conocer la secretaria de Servicios Sociales, Diana Esther Giraldo Romero, quien presentó la agenda prevista para el puente festivo.

La programación comienza este viernes 9 de enero con la actividad “Nos tomaremos un café por nosotras y nuestro valor”, una campaña de sensibilización que integra cultura y café, la cual se realizará a partir de las 10:00 a. m. en las principales calles del municipio. Posteriormente, a la 1:00 p. m., en la plaza principal, se llevará a cabo “Talento Salentino”, un espacio musical donde se disfrutarán géneros como popular, urbano y pop en español.

En horas de la noche se vivirá “El Parche de la Noche Joven”, con presentaciones de DJs y música urbana desde las 8:00 p. m., y a las 10:00 p. m. se contará con la presentación de Don Omar, imitador del programa Yo Me Llamo.

Para el sábado 10 de enero, en el marco de la tradición y la cultura, se realizará el Concurso de Balcones y Fachadas a las 10:00 a. m., cuyas inscripciones cierran hoy 9 de enero. En la noche, la plaza principal será escenario de un concierto con el grupo musical Fussion, a partir de las 9:00 p. m., con ritmos de cumbia urbana, merengue hip hop y música tropical.

El domingo 11 de enero se desarrollará el tradicional Coroteo y desfile de la Familia Castañeda por las calles del municipio desde la 1:00 p. m. Más tarde, a las 4:00 p. m., en la plaza principal, se realizará el Concurso de Arriería y Rajaleñas. La jornada cerrará con una noche de conciertos que contará con la participación de invitados de La Real Banda, el Dueto Buriticá y Julio Jaramillo, imitador de Yo Me Llamo.

Finalmente, las fiestas culminarán el lunes 12 de enero con actividades culturales y musicales. A las 4:00 p. m. se realizará la muestra de Willys por las calles del municipio, y en la noche, desde las 8:00 p. m., se presentará el artista Alex Bedoya en la plaza principal. La jornada cerrará con una noche de sentimiento vallenato a partir de las 9:00 p. m.

Las autoridades municipales invitan a todos los habitantes de Salento y de la región a participar de estas fiestas conmemorativas y a disfrutar de la cultura, la música y las tradiciones que identifican al municipio.