Salento, Quindío vivirá un fin de semana lleno de cultura, tradición y música
El municipio de Salento continúa de fiesta conmemorando los 197 años del paso del Libertador Simón Bolívar
Secretaria de Servicios Sociales de Salento, Diana Esther Giraldo Romero
Acto conmemorativo por los 196 años del paso del Libertador de Salento, Quindío . Foto: cortesía Alcaldía de Salento
Armenia
Este fin de semana, Salento contará con una amplia programación que incluye concursos, desfiles, verbenas populares y actividades culturales para propios y visitantes. Así lo dio a conocer la secretaria de Servicios Sociales, Diana Esther Giraldo Romero, quien presentó la agenda prevista para el puente festivo.
La programación comienza este viernes 9 de enero con la actividad “Nos tomaremos un café por nosotras y nuestro valor”, una campaña de sensibilización que integra cultura y café, la cual se realizará a partir de las 10:00 a. m. en las principales calles del municipio. Posteriormente, a la 1:00 p. m., en la plaza principal, se llevará a cabo “Talento Salentino”, un espacio musical donde se disfrutarán géneros como popular, urbano y pop en español.
En horas de la noche se vivirá “El Parche de la Noche Joven”, con presentaciones de DJs y música urbana desde las 8:00 p. m., y a las 10:00 p. m. se contará con la presentación de Don Omar, imitador del programa Yo Me Llamo.
Para el sábado 10 de enero, en el marco de la tradición y la cultura, se realizará el Concurso de Balcones y Fachadas a las 10:00 a. m., cuyas inscripciones cierran hoy 9 de enero. En la noche, la plaza principal será escenario de un concierto con el grupo musical Fussion, a partir de las 9:00 p. m., con ritmos de cumbia urbana, merengue hip hop y música tropical.
El domingo 11 de enero se desarrollará el tradicional Coroteo y desfile de la Familia Castañeda por las calles del municipio desde la 1:00 p. m. Más tarde, a las 4:00 p. m., en la plaza principal, se realizará el Concurso de Arriería y Rajaleñas. La jornada cerrará con una noche de conciertos que contará con la participación de invitados de La Real Banda, el Dueto Buriticá y Julio Jaramillo, imitador de Yo Me Llamo.
Finalmente, las fiestas culminarán el lunes 12 de enero con actividades culturales y musicales. A las 4:00 p. m. se realizará la muestra de Willys por las calles del municipio, y en la noche, desde las 8:00 p. m., se presentará el artista Alex Bedoya en la plaza principal. La jornada cerrará con una noche de sentimiento vallenato a partir de las 9:00 p. m.
Las autoridades municipales invitan a todos los habitantes de Salento y de la región a participar de estas fiestas conmemorativas y a disfrutar de la cultura, la música y las tradiciones que identifican al municipio.