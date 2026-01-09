Reconocidos árbitros en Colombia no pasaron pruebas físicas y la Comisión tomaría polémica decisión

La pretemporada del fútbol colombiano no solo sirve para la preparación de los equipos, sino que también, en este periodo de tiempo, los árbitros aprovechan para realizar sus pruebas físicas y de conocimientos. Precisamente, hace algunos días se llevaron a cabo unas pruebas con los colegiados y se generó un resultado controversial.

Resulta que algunos árbitros no lograron superar las pruebas físicas que serían de los mínimos estándares requeridos por la FIFA. Según el analista arbitral José Borda, serían casi diez miembros los que no lograron superar este reto de la pretemporada.

“Hicieron la prueba física los primeros árbitros y perdieron los FIFA, (Carlos) Ortega, (Diego) Ulloa y (José) Ortiz, entre otros. El invento de Machado fue inhumano, esa prueba de intervalos con tiempo de 15x15 s en altura es durísima, la Comisión tiene un gran lío”.

PERDIDA ESCANDALOSA

Hicieron la prueba física los 1ros árbitros y perdieron los FIFA, Ortega, Ulloa y Ortiz entre otros. El invento de Machado fue inhumano esa prueba de intervalos con tiempo de 15x15s en altura es durisima, la Comisión tiene un GRAN lío ¿Informará a @CONMEBOL? pic.twitter.com/Il8YAy6vAn — Jose Borda (@Borda_analista) January 8, 2026

¿Cómo son las pruebas de los árbitros?

De acuerdo con lo informado por la Federación Colombiana de Fútbol, este es un examen donde evalúan la capacidad física de los jueces para realizar varias carreras consecutivas de alta intensidad en un periodo de tiempo determinado, en sí deberían correr 75 metros que intercalan con camitas de otros 25 metros, para así completar una distancia de 4 kilómetros.

Si los árbitros no llegan dentro del tiempo estipulado, el responsable de la prueba les debe comunicar que no lograron aprobar dicho examen y según lo explicado en la circular que emitió la comisión arbitral, no podrían dirigir en los torneos colombianos. Debido a esto, algunos jueces quieren volver a repetir estas carreras cono tiempos más flexibles, de acuerdo a lo informado por Borda en sus redes sociales.

¿QUIEREN REPETIRLAS?

En la Circular que sacó la Comisión Arbitral, advierte que los árbitros "deben aprobar las pruebas físicas para poder participar en los Torneos", como muchos perdieron ¡QUIEREN REPETIRLAS¡ con tiempos más flexibles. Qué falta de seriedad ¡Sigan improvisando! pic.twitter.com/VlrTALSRJ8 — Jose Borda (@Borda_analista) January 8, 2026

Esta no sería la primera vez que se realizan estas pruebas en el país, ya que hay registros de documentos de Federación Colombiana de Fútbol en la que indican que al menos desde el 2016 se realizan estos exámenes para los jueces colombianos. Sin embargo, en esta oportunidad la pretemporada se adelantó en Bogotá y por la altura de la ciudad se incrementa la dificultad de la prueba.