Polémica por renuncia a cambio radical de la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado

Armenia

Hay polémica en el Quindío, por la renuncia de la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado al partido cambio radical, la mandataria en una carta asegura que renuncia por coherencia, y denuncia que el movimiento utilizó la consulta del pacto histórico para influir en la decisión

En un comunicado la exgobernadora hizo fuertes críticas contra el gobierno municipal de Armenia, del alcalde James padilla avalado por el partido cambio radical y que ella apoyo en campaña, cuestionó a su colectividad política y aseguró que su decisión obedece a un acto de “coherencia”.

Sobre la vinculación de integrantes de cambio radical en la consulta del pacto histórico señaló “hubo presiones indebidas a contratistas de la Alcaldía de Armenia y a contratistas quindianos vinculados al Estado para que votaran en la consulta del petrismo, mientras en los micrófonos se proclaman oposición, en el territorio usan el poder contractual para torcer la voluntad política”

Comunicado exgobernadora del Quindío. Sandra Paola Hurtado. Foto Cortesía Ampliar

Screenshot Ampliar

Finalmente, la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado anunció que respaldará al centro democrático y al expresidente Álvaro Uribe indicando “En el Quindío seré un soldado más de Uribe”

Precisamente ante este anunció el candidato a la cámara de representantes por el Quindío avalado por el centro democrático Jesús Bedoya a través de un comunicado fue claro en manifestar que no recibirá ningún apoyo de la exmandataria.

El candidato indicó “Ante el reciente comunicado de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado, hoy inhabilitada para ejercer actividad política por hechos de corrupción, es nuestro deber ser absolutamente claros.

Y agregó “Nuestra campaña NO acepta, NO ha aceptado y NO aceptará ningún tipo de apoyo, adhesión, acercamiento o vinculación por parte de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado. No ha existido contacto alguno con ella, y rechazamos de manera categórica cualquier intento de relacionarla con este proyecto.