Pico y placa regresa a Tunja desde el 13 de enero sin cambios en horarios ni dígitos

En el Centro Histórico de Tunja, la medida rige de 6 a.m. a 8 p.m. Foto | Caracol Radio

La medida de pico y placa regresará a Tunja a partir del próximo martes 13 de enero, sin modificaciones frente a lo que estuvo vigente durante el año 2025. Así lo confirmó la Alcaldía Mayor de Tunja, a través de la Secretaría de Movilidad, tras la suspensión temporal aplicada durante la temporada de fin de año.

El secretario de Movilidad, Juan Carlos García, aclaró que no se realizarán cambios en horarios, días ni dígitos, y explicó que esta decisión obedece a criterios técnicos y de movilidad.

“No se ha hecho ningún cambio. Consideramos que aún no ha regresado completamente la normalidad en la ciudad, ya que los colegios no han iniciado clases y muchas familias continúan en vacaciones. Es necesario contar con estudios claros y técnicos antes de modificar la medida”, señaló el funcionario.

García indicó que la reanudación del pico y placa desde el 13 de enero ya estaba prevista en la resolución que reguló la suspensión durante las festividades.

“La suspensión del pico y placa del año 2025 contemplaba que la medida se reanudaría a partir del 13 de enero de 2026, eso ya estaba establecido en la resolución”, explicó.

El secretario agregó que, aunque la Secretaría de Movilidad continúa evaluando el comportamiento del tránsito en la ciudad, no era conveniente introducir cambios en este momento.

“Seguimos haciendo análisis finales, pero no nos pareció oportuno modificar la medida para estas fechas. Además, un cambio implicaría procesos de señalización, divulgación en medios y una fase de socialización y pedagogía que no podría realizarse de manera adecuada en tan corto tiempo”, indicó.

Asimismo, el funcionario lamentó la confusión generada por información falsa que circuló en redes sociales. “Se generó información que no era cierta y causó confusión en la ciudadanía. Por eso, desde la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía estamos aclarando que el martes la gente debe movilizarse con el pico y placa activo, tal como lo conoce”, afirmó.

De esta manera, a partir del martes 13 de enero continuará vigente el mismo esquema de restricción:

Los lunes para placas terminadas en 3 y 4; martes 5 y 6; miércoles 7 y 8; jueves 9 y 0; y viernes 1 y 2.

La medida aplicará en el centro histórico de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., y en el resto de la ciudad de 6:00 a. m. a 9:00 a. m., de 12:00 m. a 2:00 p. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. Desde la Administración Municipal reiteraron que cualquier modificación futura será informada oportunamente a la ciudadanía.