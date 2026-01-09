Comerciantes en Cúcuta se preparan para la temporada escolar

Cúcuta

El comercio del centro de Cúcuta comienza a alistarse para la temporada escolar. Sin embargo, comerciantes advierten que la situación de orden público en el Catatumbo y la incertidumbre en la frontera podrían afectar las ventas.

“Un gran porcentaje de nuestra clientela viene de municipios como Tibú, La Gabarra, El Tarra y Ocaña, personas que llegan a surtir sus negocios desde nuestras casetas. A eso se suma el tema fronterizo, porque muchos inmigrantes venezolanos también compran útiles escolares aquí, ya que tienen a sus hijos estudiando en Colombia. Todo este panorama nos tiene un poco inquietos, esperando que el orden público en Norte de Santander no afecte la llegada de compradores ni el abastecimiento de los negocios”, aseguró el comerciante Óscar Julio a Caracol Radio.

Pese a las preocupaciones, el sector mantiene expectativas positivas para este 2026 y confía en una mejora en las ventas.

“Esperamos que con el aumento del salario mínimo muchas personas tengan un mayor presupuesto para comprar los útiles escolares. Sabemos que hay quienes están en la informalidad y no se benefician directamente de ese aumento, pero aún así tenemos mucha expectativa de que las ventas crezcan y de ver cómo se comporta la feria escolar”, agregó el comerciante.

Por ahora, los compradores que llegan lo hacen de manera gradual y adquieren principalmente lo básico de las listas escolares.

“Las personas están llevando lo necesario: cuadernos, que es lo que más se vende, colores, lapiceros, borradores, correctores, reglas y diccionarios. Las listas completas aún no han llegado en algunos colegios, pero estamos esperando que ya las entreguen para que la gente se acerque a nuestros puntos de venta”, explicó.