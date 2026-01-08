“No le quiero decir la grosería que le quiero decir, Mucho HP”: el presidente Gustavo Petro a Uribe

El presidente Gustavo Petro, se refirió de “HP” al expresidente Álvaro Uribe, luego de un momento en su discurso cuando empezó a hablar de la oposición política colombiana y las situaciones internacionales actuales.

Estas declaraciones suceden en el marco de las manifestaciones convocadas por el presidente Petro luego de las palabras de Trump sobre un ataque militar como el que se realizó en Venezuela.

Durante su intervención, se refirió al expresidente luego de expresar la necesidad de “separar Nación y Petro”, durante los hechos de coyuntura que se presentan debido a las tensiones entre Estados Unidos y Colombia por dichas declaraciones del presidente estadounidense.

“Hay que diferenciar Nación y Petro, los norteamericanos vienen por Petro, no por Colombia” expresó el presidente. “No le quiero decir la grosería que le quiero decir. mucho HP, no sabe de la historia de Colombia. Aunque HP no es lo que ustedes se imaginan, es: ‘Honorable Parlamentario’”. Señaló el mandatario.

Centro Democrático responde

Ante esto, el partido del expresidente respondió a través de redes sociales manifestando su rechazo frente a las palabras del presidente Gustavo Petro. “Ese lenguaje agresivo y estigmatizante repite el mismo libreto de odio y señalamiento que antecedió a la tragedia nacional vivida con Miguel Uribe Turbay” señaló el partido.

Expresó de igual manera que “un presidente que insulta, estigmatiza y deshumaniza al contradictor político no gobierna: instiga a que se le agreda”. Aseguran también que el discurso del presidente no es “retórico ni inofensivo” ya que “crea enemigos, legitima la violencia y pone en riesgo la vida de quienes piensan distinto”.

Por su parte, el expresidente Uribe respondió, comparando el hecho con un “Teatro” señalando varios puntos de lo sucedido.

“Petro se vuelve mansurrón con el pte Trump; regresa al Petro original para insultarme; no habla de su familia sino de la mía” expresó Uribe Vélez. Manifestó también que el mandatario “pretende tapar la corrupción, la destrucción de la salud, el creciente narco terrorismo, poniéndonos a hablar del divertido discurso de ayer”.