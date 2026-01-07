Juan Carlos Pinzón confirmó que se unirá a la Gran Consulta por Colombia

Juan Carlos Pinzón confirmó que participará en la Gran Consulta por Colombia, el mecanismo interpartidista con el que varios sectores políticos buscan definir un candidato único de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El anuncio oficial de su vinculación se realizará en las próximas horas.

La consulta está prevista para el 8 de marzo de 2026 y servirá como antesala a la primera vuelta presidencial, permitiendo que la ciudadanía escoja entre distintos aspirantes de corrientes políticas afines.

¿Quiénes participan en la Gran Consulta por Colombia?

Hasta el momento, los precandidatos confirmados son:

Vicky Dávila, del movimiento Valientes

Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo

Mauricio Cárdenas, del movimiento Avanza Colombia

David Luna, del movimiento Sí Hay Un Camino

Juan Daniel Oviedo, del movimiento Con Toda por Colombia

Aníbal Gaviria, del movimiento Unidos: La Fuerza de las Regiones

A este grupo se sumará Juan Carlos Pinzón, quien ha manifestado que la consulta es un escenario clave para construir una alternativa política de cara al país.

¿Para qué sirve esta consulta?

La Gran Consulta por Colombia busca consolidar una candidatura única mediante el voto ciudadano, antes de la primera vuelta presidencial. Los promotores del mecanismo aseguran que permitirá ordenar el panorama electoral y ofrecer una opción definida a los electores.

Con este anuncio, el tablero político rumbo a 2026 sigue tomando forma, mientras se espera la oficialización de nuevas adhesiones en los próximos días

Claudia López no fue invitada

Pese a esto, Dávila cerró la puerta, por ahora, la posibilidad de que Claudia López entre a hacer parte de la coalición.

“Hoy es no, por consenso. Aunque haya algunos que puedan tener una opinión distinta, pero aquí no es la opinión de Vicky, no es la de Juan Daniel, no es la de David, es la del consenso y el consenso hoy es hasta ahora no”.