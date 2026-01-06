Revelan el dinero que pagaría Junior al América de Cali por el fichaje de Cristian Barrios

Junior de Barranquilla se movió rápido tras negociar la salida de José Enamorado, quien salvo alguna novedad será vendido al Gremio de Brasil. En su reemplazo, el club ficharía al extremo Cristian Barrios.

Barrios, de 27 años y nacido en Barranquilla, sería comprado al América de Cali, según informó Diego Rueda, director de El VBar de Caracol Radio. El club vallecaucano recibiría una buena cantidad de dinero por el jugador.

Según informó Rueda, ambos clubes habrían acordado el traspaso de Barrios por 800.000 dólares. El equipo vallecaucano pretendía al menos un millón de dólares, cerrándose la negociación en un valor menor.

La cifra que pagará Junior por Cristian Barrios son 800.000 dólares



Vía: Diego Rueda





Un jugador del Junior llegaría al América

En el mismo espacio de El VBar Caracol, Diego Rueda informó que el préstamo de Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez del Junior al América estaba muy adelantado. No obstante, se dejó en claro que su cesión era una negocio totalmente aparte de una posible compra de Cristian Barrios.

Rodríguez también es pretendido por el Deportivo Cali y algunos otros equipos del país estuvieron preguntando por sus condiciones. El deseo del jugador de tener más minutos es lo que facilitaría su salida del equipo.

El vigente campeón del fútbol colombiano a la fecha ha confirmado los fichajes de Jannenson Sarmiento, proveniente del Unión Magdalena, y de Juan Ríos, quien llega desde el Deportivo Pereira.