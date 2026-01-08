“Estamos en niveles de ventas del 2016”: Veliz Mejía, presidente de Camacol Tolima

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Veliz Mejía, presidente de Camacol en el Tolima, se refirió al momento que vive el sector de la construcción por el impacto que ha generado en la ventas de vivienda VIP y VIS la falta de subsidios y el desmonte de tasa frech por parte del Gobierno Nacional.

“El sector no ha estado de la mejor manera, hemos tenido inconvenientes, se ha complicado, por eso estamos en ventas en niveles del 2016 y eso que las ventas mejoraron en los últimos dos años”, dijo Mejía.

El dirigente gremial a la vez se refirió al incremento del salario mínimo “Yo no creía que iba a llegar allá, pero si revisamos la inflación que está superior al 5%, todo esto va a golpear sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, un panadero le sube el costo de un trabajador desproporcionadamente, eso genera impacto y la pregunta es si el negocio le da”.

Mejía resaltó que el precio de la vivienda VIP y VIS se tasa en salarios mínimos como lo establece el articulo 91 del Plan de Desarrollo 2022 – 2026, “En ciudades como Ibagué la vivienda de interés social está en 135 salarios mínimos y la vivienda de interés prioritario hasta el 31 de diciembre de 2025 costaba 90 salarios mínimos o $128 millones y pasó a $157 millones”.

¿Cómo va a afectar al comprador y al constructor?

Según Veliz Mejía, presidente de Camacol en el Tolima, ese golpe para una familia “Sera durísimo”, por ejemplo, al pasar la Vivienda VIS de $192 millones a $236 millones, $44 millones más de lo previsto, hará que muchos no tengan cierre financiero.

“Un constructor que haya cumplido su ciclo de obra no lo golpea tanto, pero el que va en la mitad deberá hacer un hibrido, pero para el que arrancará obra será muy duro. Pero las familias que han ahorrado juiciosamente no alcanzarán para la cuota inicial, quizás pueden aumentar el monto del crédito, pero también se afectará la cuota, la pregunta es ¿Alcanzarán a pagarla?”.

Finalmente, Mejía destacó que en la región hay constructoras que comercializan por debajo del tope que establece la ley como mecanismo para reactivar el sector en medio del momento que se vive.