Desde 2016, Delcy Rodríguez viene buscando acercamientos con Donald Trump

En 2016, Venezuela estaba en medio de una de las peores crisis económicas de la historia. Los estantes de los supermercados estaban vacíos. Había racionamientos eléctricos y de agua. Las medicinas básicas no se conseguían y las necesarias para tratar enfermedades catastróficas desaparecieron.

Citgo, la cadena venezolana de estaciones de gasolina y refinerías, había sido hipotecada por Nicolás Maduro a una empresa rusa a cambio de garantizar el pago de un préstamo que permitiera apagar el incendio financiero.

La situación no podía ser más difícil. Sin embargo, la misma Citgo empeñada y a punto de perderse, el 22 de diciembre de 1016 le donó 500.000 dólares a Donald Trump para la ceremonia de posesión de su primer gobierno, juramento que tuvo lugar el 20 de enero de 2017.

La emproblemada empresa bandera del régimen de Maduro donó para la posesión de su archienemigo la misma cifra que ese año que entregaron la multinacional Pepsi, el banco JP Morgan –el más grande de Estados Unidos– y la petrolera Exxon. Ustedes pueden ver el certificado del aporte en la página de La W.

Detrás de la generosa donación para la posesión del enemigo declarado de Nicolás Maduro, estaba la entonces canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, hoy presidenta interina del país, quien decidió gastar la importante suma para halagar a Trump.

Esta es una de las revelaciones de un magnífico perfil de la gobernante venezolana, escrito por el periodista Joshua Goodman de la agencia AP. Goodman fue director del buró de AP en Caracas de 2013 a 2019 y allí conoció a la hoy mujer fuerte del régimen.

El perfil titulado “Cómo Delcy Rodríguez cortejó a Donald Trump y ascendió al poder en Venezuela”, contiene otros pasajes de la vida de la hoy presidenta.

Por ejemplo, que hizo contratar al exjefe de campaña de Trump, Corey Lewansdoski, como lobista de Citgo, filial de PDVSA.

La estrategia no atenuó la arremetida de Trump contra Maduro, pero Delcy Rodríguez empezó a ser conocida por círculos cercanos al presidente de Estados Unidos. Desde esa época estaba claro que ella buscaba alianzas para reactivar la moribunda industria petrolera venezolana y que consideraba que “Venezuela debería estar abierta a los negocios”. Una palabra que le encanta a Trump.

Cuenta el perfil también que Delcy Rodríguez no tuvo una buena relación con Hugo Chávez.

Por cuenta de su hermano Jorge Rodríguez, hoy presidente de la Asamblea Nacional y en esa época rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Delcy fue nombrada ministra del Despacho Presidencial en 2006.

Una visita de Chávez a Moscú resultó desastrosa por desorden en la agenda. Hubo reuniones que no estaban debidamente coordinadas, horarios imposibles de cumplir, citas trastocadas, en fin.

Hugo Chávez quedó tan furioso que bajó a Delcy Rodríguez del avión presidencial y le gritó que se devolviera de la capital rusa como pudiera, por su propia cuenta. Chávez dijo que la hoy presidenta de Venezuela era “engreída”, “arrogante” e “incompetente”.

Según una edición de “Tal Cual”, que no hace parte del perfil de AP, Delcy Rodríguez le replicó a Chávez: “No seas tú tan @*^&% tal por cual”. Es decir, le dijo una grosería al presidente en su cara.

Como sea, unos días después fue despedida. Estuvo en el cargo menos de seis meses y quedó sumida en el ostracismo por siete años.

Volvió a figurar para una alta responsabilidad en el gobierno de Venezuela solo después de la muerte de Chávez, cuando Nicolás Maduro la nombró ministra de información en 2013. De ahí en adelante, todo ha ido en ascenso para ella. Ha sido de manera sucesiva:

Canciller Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Ministra de Economía y Finanzas Ministra de Petróleos e Hidrocarburos Vicepresidenta de Venezuela Y desde esta semana presidenta Interina de Venezuela

Delcy Rodríguez habla un francés impecable y un inglés bastante bueno. Fue a la Universidad de Paris Dix, a la Universidad de Birkbek en Londres y ha pasado temporadas en Estados Unidos.

El perfil cuenta que la ahora presidenta ha tenido en su grupo de inmediatos a Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión y de Seguros La Vitalicia, acusado en Estados de Unidos de lavado de dinero.

También dice que Delcy Rodríguez ha usado su poder para aplastar rivales internos como el otrora poderoso Tareck El Aissami, preso desde 2024 bajo cargos de corrupción después de una arremetida de Delcy.

