Chócolo Ramírez tras su paso por Millonarios: “Faltaron más oportunidades”

El regreso de Juan José Ramírez a Millonarios no fue el esperado. Si bien no tuvo los minutos esperados, cuando pudo jugar no destacó, situación que llevó a que el club Embajador lo volviera a enviar a préstamo, esta vez a Llaneros de Villavicencio.

En diálogo con El VBar Caracol, el volante fue contundente al expresar que le faltaron más oportunidades para figurar. Sin embargo, fue autocrítico al decir que cuando pudo jugar, algo más pudo haber hecho dentro del campo.

“Llegamos a principio del semestre pasado en buen nivel, tras una buena temporada en Cartagena, se hicieron las cosas muy bien y eso se vio reflejando cuando fui titular. Después entramos en una situación complicada como equipo, y eso desencadenó en las situaciones que pasaron. De mi parte, hice todo por tener una oportunidad, siempre me entrené al máximo, con disposición y nunca tuve algún problema. Si hubiese podido tener un poco más de oportunidades, pero así es el fútbol”, inició diciendo sobre su más reciente paso por Millonarios.

Autocrítica: “También uno como jugador tiene que hacerse responsable, en decir que le faltan a uno oportunidades puede sonar a excusa, pero esa falta de minutos hace que uno se desmotive un poco y se desmotive un poco. Uno tiene que ir aprendiendo de esas cosas, pero también cuando tuve las oportunidades pude haber dado un poco más. Me quedo tranquilo, porque en la primera temporada, cuando el profe Gamero me necesitó, estuve respondiendo. Es un poco de todo, pero le afecta a uno como jugador no tener esa cantidad de minutos correspondientes”.

¿Qué lo sedujo de ir a Llaneros?: “Siempre, desde hace un tiempo, el presidente había estado interesado en mí. Había venido jugar acá varias veces y siempre que vine, me demostraron cariño, y son cosas que lo llenan a uno como jugador. Hablé con el técnico, me presentaron el proyecto y creo que fue una buena elección y espero tener esa continuidad”.

Su objetivo en Llaneros: “Tengo claro que soy joven, que tengo mucho camino por delante. Ahora lo que se ha idealizado desde que ese decidió venir, es tener continuidad, sumar minutos, seguir demostrando lo que en su momento se demostró y por eso llegué a Millonarios. Volver a encontrarme con esa continuidad, con el nivel que me ha caracterizado y estar en oro lugar o en Millonarios, pero la idea es tener la continuidad que siempre hemos tenido”.