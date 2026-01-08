Bomba en el mercado: Figura de la Selección Colombia podría ser fichado por Manchester City

Poco movimiento del mercado de colombianos en el fútbol europeo. Sin embargo, desde Italia surgió una versión que podría ser una bomba por tratarse del Manchester City el que está involucrado.

El conjunto que dirige Pep Guardiola está tras la búsqueda de un defensor central ante las bajas por lesión del croata Josko Gvardiol, el portugués Rubén Dias y el inglés John Stones. La prioridad para cubrir esa posición es la del fichaje del inglés Marc Guéhi, quien milita en el Crystal Palace y que de hecho ha sido uno de los protagonistas del mercado.

Jhon Lucumí, en el radar del Manchester City

No obstante, Guéhi también cuenta con intereses de otros equipos como Bayern Múnich, Arsenal o Liverpool, lo que hace más difícil el fichaje para el conjunto Cityzen. Ante esto, el nombre del colombiano Jhon Lucumí estaría siendo considerado en las oficinas de la institución.

Así lo dio a conocer Il Resto del Carlino y lo replicó Tuttomercato en su página web. “El club inglés ha explorado el posible fichaje del colombiano y podría concretar un fichaje pronto, dado que el Liverpool y el Bayern de Múnich también están interesados ​​en Guehi”, se lee en la publicación.

El City jugaría a favor con la intención que tendría Lucumí de no renovar su contrato, el cual vence en junio de 2027, y quien incluso quiso salir del Bolonia en el más reciente mercado de verano, pero el cuadro italiano lo retuvo, con Sunderland como el equipo interesado en sus servicios.

Así las cosas, el entorno del jugador está a la espera de que haya movimientos por parte del Manchester City, pues Lucumí ve una gran oportunidad para seguir su carrera en uno de los mejores equipos del mundo.

Al City le podría salir algo más económico el fichaje del colombiano, que de Guéhi, de quien se dice el Crystal Palace pide 40 millones de libras esterlinas por sus servicios. Lucumí está avaluado, según Transfermarkt, en 25 millones de euros.