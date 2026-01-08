¡Subió otra vez! Precio del dólar en Colombia HOY, 8 de enero, según en TRM del Banrep

El dólar ha presentado una serie de cambios en su tasa dentro del país, ya que su valor, en lugar de subir, ha ido presentando una tendencia a la baja bastante notable, esto, teniendo en cuenta que, desde el año pasado, presentó uno de sus precios más bajos.

De igual manera, existen varios puntos que llegan a influir en el cambio de esta divisa, una de ellas, son las relaciones diplomáticas que haya con el otro lado, en este caso, con los Estados Unidos.

Esto lo explicó en una entrevista de Caracol Radio, Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, quien mencionó que, en gran parte, el precio del dólar puede depender de las próximas elecciones, y hasta, de quién sea el presidente este 2026. El experto aseguró que espera ver los cambios reales, en el segundo semestre del año, es decir, a partir de junio.

Trump habla con Petro

Se dio a conocer mediante una publicación por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que hubo una charla por teléfono con su homólogo, Donald Trump, con quien tuvo varios problemas a lo largo del 2025 por varios desacuerdos diplomáticos.

A su vez, los detalles que se dieron, fue que, hasta el momento, ha sido todo un éxito. Además, tal parece que, el presidente Petro, viajará pronto a la Casa Blanca, una invitación que, según el gobierno, ha sido por el mismo Trump. Esta llamada fue importante, ya que el presidente aseguró, que logró aclararle varios datos al mandatario estadounidense.

Precio del dólar actualmente

El TRM del Banco de la República, a diario, realiza actualizaciones diarias en las que presenta la cotización del dólar durante el día. Mientras que, a su vez, mediante una gráfica, permite que el usuario vea cómo ha sido el comportamiento de esta moneda durante la semana.

Es así que, para este jueves, 8 de enero, el precio del dólar se ha establecido sobre los $3.748 pesos colombianos. Esto representa un alza importante, ya que el día de ayer, 7 de enero, el dólar se cotizó en los $3.730 pesos colombianos.

Dólar en Colombia hoy: precio en casas de cambio en las principales ciudades

La cotización de la compra y venta de dólares en las casas de cambio de las principales ciudades del país, depende del precio que establezca el TRM del Banco de la República durante el día.

Siendo así, este es el precio en las principales ciudades de Colombia para el día de hoy, jueves, 8 de enero:

Bogotá D.C. : Te compran $3,730 | Te venden $3,850

: Te compran | Te venden Medellín : Te compran $3,600 | Te venden $3,750

: Te compran | Te venden Cali : Te compran $3,650 | Te venden $3,820

: Te compran | Te venden Cartagena : Te compran $3,750 | Te venden $3,980

: Te compran | Te venden Cúcuta : Te compran $3,740 | Te venden $3,780

: Te compran | Te venden Pereira: Te compran $3,730 | Te venden $3,800

