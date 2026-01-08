Precio del café en Colombia HOY 8 de enero: se registra una baja en la cotización

El año 2025 dejó un balance positivo para Colombia en las exportaciones de café, con la salida de 13,1 millones de sacos en los últimos 12 meses, lo que supone un aumento del 7% con respecto al 2024, según lo reportó la Federación Nacional de Cafeteros.

Por otra parte, este producto ha tenido una buena apreciación en el mercado internacional al margen de la competencia con otros países como Brasil o Vietnam, quienes exportan una mayor cantidad en relación a Colombia. Sin embargo, el grano colombiano siempre ha sido reconocido por su calidad y su sabor, un factor que ha sido clave para mantener un precio competitivo en el mundo.

Además de este aspecto, la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano y la cotización que se maneja en la Bolsa de Valores de Nueva York determinan la cifra en la que se comercializa el café en Colombia, tanto a nivel interno como en el exterior. De esta manera, los exportadores también podrán tener una referencia del valor que se les pagará a raíz de la venta del grano a nivel internacional.

“Este precio varía según distancia del punto de compra al precio. Las cooperativas de caficultores, cubrirán con cargo a este precio, todos los costos relacionados con el servicio de acopio de café al productor“, explica la Federación Nacional de Cafeteros.

Precio del café en Colombia para este jueves 8 de enero de 2026

La Federación Nacional de Cafeteros señaló que el precio del café en Colombia para este jueves 8 de enero de 2026 es de 2.784.000 pesos en su referencia interna, consistente en una carga de 125 kilogramos de pergamino seco, Esto supone una disminución frente a la cifra reportada el día anterior (2.830.000 pesos).

En cuanto al precio externo, también se registró una caída en el cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York, la cual señaló una cifra de 3,72 dólares por libra.

Precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia

La Federación Nacional de Cafeteros también señaló el precio del café en las principales ciudades de Colombia durante la jornada de este jueves 8 de enero de 2026. Estos son: