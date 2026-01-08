Nuevo director en la Cárcel Modelo de Bucaramanga. ¿De quién se trata?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Desde el pasado lunes 5 de enero de 2026, la Cárcel Modelo de Bucaramanga cuenta con un nuevo director. Se trata de Javier Ricardo Meléndez Rojas, un abogado civil quien asume el reto de dirigir uno de los centros penitenciarios más complejos del departamento.

Así lo confirmó Hernando Mantilla Medina, defensor de los derechos carcelarios en Santander, quien señaló que “el nuevo director no pertenece al INPEC ni a las fuerzas militares” y su llegada abre una etapa de recomposición institucional frente a múltiples problemáticas que persisten en el penal.

Entre las situaciones más delicadas se encuentran los contagios por enfermedades como tuberculosis y varicela, así como el grave nivel de hacinamiento, que actualmente ronda el 75%.

Mantilla recordó que el 2025 fue un año especialmente difícil para la Cárcel Modelo, marcado por al menos dos cierres temporales y una crítica situación sanitaria que afecta de manera directa la salud de la población privada de la libertad y del personal que labora en el establecimiento.

“El tema sanitario sigue siendo una preocupación constante y el hacinamiento no ha sido solucionado. Son asuntos estructurales que requieren decisiones de fondo”, señaló el defensor de derechos carcelarios.

El defensor de los derechos carcelarios, Hernando Mantilla, expresó su expectativa frente a la gestión de Meléndez Rojas, esperando que tenga la autonomía necesaria para desarrollar su labor y avanzar hacia una prisión digna y humana, en beneficio de toda la población carcelaria de Bucaramanga.

“Espero que el nuevo director tenga la capacidad y la libertad para poder hacer una buena labor y que la cárcel sea una cárcel modelo de higiene y respeto de los derechos de toda la población carcelaria y poder hacer cumplir en ella mi slogan: una prisión digna y humana”, concluyó