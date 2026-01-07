Así será la movilización convocada por el presidente Petro HOY 7 DE ENERO en Barranquilla

Las centrales obreras de Barranquilla y el Atlántico se sumarán a las manifestaciones en el país en respaldo al presidente Gustavo Petro, en medio de las tensiones con el Gobierno de los Estados Unidos.

En Barranquilla se realizará un plantón en el Paseo Bolívar, frente a la estatua de Simón Bolívar.

Esto se dará a las 4:00 de la tarde y estarán varios miembros de las diferentes centrales obreras, profesores, estudiantes y demás.

Hay que indicar que estas manifestaciones son en rechazo a las manifestaciones de unas supuestas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente Gustavo Petro.

“Porque defender la soberanía del pueblo es defender la paz, es defender la economía, es defender la política, es defender la cultura. Bueno, sí, es dándole un respaldo a nuestro presidente, presidente que ha sido elegido democráticamente, y por eso defender la soberanía es defender la democracia”, dijo José Ignacio Jiménez, presidente de ADEBA.