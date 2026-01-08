Llamado urgente a donantes de sangre en Manizales por desabastecimiento en el Hemocentro del Café

Manizales

En el marco de la tradicional Feria de Manizales, las autoridades de salud han emitido una alerta a la ciudadanía debido al desabastecimiento crítico de unidades de sangre, específicamente de los tipos O Negativo y O Positivo, en la ciudad. Esta situación ha obligado a un urgente llamado a la solidaridad y a la donación de sangre en la capital caldense.

Aumento de la demanda de sangre por las festividades y pacientes críticos

La necesidad de asegurar donantes de sangre en la capital caldense se ha exacerbado, debido a la alta demanda de transfusiones sanguíneas durante eventos masivos como la Feria de Manizales, donde el riesgo de accidentes y emergencias médicas es mayor.

La afluencia de turistas y la intensidad de las actividades festivas suelen generar un incremento en los requerimientos de atención hospitalaria si olvidar los pacientes en estado críticos con enfermedades que hacen necesarias las transfusiones constantes.

El SOS del Hemocentro del Café

El Hemocentro del Café, ha levantado la voz principal en esta alarma, según la información proporcionada por Claudia Patricia Santa Ríos, directora de la entidad, “los inventarios de los tipos de sangre O negativo y O positivo se encuentran actualmente en niveles críticos, prácticamente en cero".

Llamado desde la Alcaldía de Manizales

El secretario de Salud Pública de Manizales, David Gómez, resaltó la relevancia de contar con donantes activos y suficientes para garantizar no solo la atención oportuna de emergencias médicas derivadas de las festividades, sino también para cubrir las necesidades permanentes de los diversos procedimientos de salud (cirugías programadas, tratamientos oncológicos, atención a pacientes crónicos, etc.) que se realizan a diario en los hospitales de la capital de Caldas.

“La donación es un acto de responsabilidad social que salva vidas”, destacó el funcionario.

Tipos de sangre requeridos

El tipo de sangre O Negativo es catalogado como el donante universal, lo que significa que puede ser transfundido a cualquier persona, independientemente de su grupo sanguíneo.

Esta característica lo hace crucial e irremplazable en situaciones de emergencia vital donde no hay tiempo para determinar el grupo sanguíneo del paciente, sin embargo, también se hace necesario para suministrarle a pacientes con dicho tipo de sangre que solo pueden recibir el mismo.

El tipo O Positivo, aunque no es universal, es uno de los grupos más prevalentes en la población y, por ende, uno de los más utilizados en los servicios hospitalarios de la ciudad.