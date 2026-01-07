Más que un desfile: el reconocimiento a la vejez y la discapacidad en Manizales

Manizales

A través del programa ‘Felicidad sobre Ruedas’, estos adultos mayores fueron seleccionados entre cuarenta fundaciones y hogares de bienestar de Manizales. El objetivo es generar un espacio de reconocimiento a su edad y trayectoria dentro de los eventos masivos de la ciudad, permitiéndoles ocupar el lugar de honor que merecen.

El valor del legado manizaleño

“Queremos regalarles la posibilidad de ser reconocidos y de que vivan la Feria de una manera diferente. La idea es que se valore su aporte a la sociedad manizaleña a lo largo del tiempo”, explicó Óscar Rodríguez, coordinador general de la Fundación Humanistas, organización encargada de liderar este grupo.

La labor de la organización no se detiene. Este jueves, la Fundación Humanistas participará nuevamente en la programación ferial, esta vez acompañando a jóvenes con Síndrome de Down durante el Desfile de las Naciones. Esta iniciativa busca demostrar que la discapacidad cognitiva no es un impedimento para disfrutar y ser parte activa del patrimonio cultural de la región.

Transformando realidades en sectores vulnerables

El impacto de estas acciones va más allá del entretenimiento, enfocándose en la equidad social. “Nosotros trabajamos con poblaciones como adultos mayores o personas con discapacidad cognitiva, pero nuestro foco son aquellos que, además, viven en sectores vulnerables. Queremos que se sientan parte de la ciudad a través de espacios como estos”, finalizó Rodríguez.

Información y contacto

Si desea conocer más sobre esta labor o apoyar los proyectos de inclusión, puede visitar la página de Facebook HUMANISTAS ONG o comunicarse directamente al teléfono 310 593 6676.